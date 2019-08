PSOE i Unidas Podemos es quedarien a dos escons de la majoria absoluta en unes noves eleccions, segons els sondejos

La suma dels diputats de PSOE i d'Unidas Podemos al Congrés es quedaria a dos escons de la majoria absoluta en unes noves eleccions generals. Així ho recullen les estimacions de l'anàlisi demoscòpica realitzada per Key Data al juliol en base als resultats de les últimes enquestes publicades, de manera que no recull els possibles efectes que pogués tenir la investidura fallida del dia 22. Els de Pedro Sánchez i els de Pablo Iglesias obtindrien 174 parlamentaris, nou més dels que sumen en l'actualitat, amb els resultats de les eleccions del 28 d'abril.



Els socialistes segueixen en l'actualitat ampliant el seu avantatge sobre la resta de formacions i amb el 31,5% en intenció de vot arribarien als 135 escons, 12 més que en els últims comicis. Unidas Podemos cauria una mica menys d'un punt en intenció de vot i es quedaria amb 39 diputats, tres menys dels que té en l'actualitat a la cambra baixa.



En aquest context, una previsible investidura de Pedro Sánchez necessitaria de dos diputats per aconseguir la majoria absoluta en un Congrés on el PNB i ERC mantindrien els seus resultats. El Grup Basc tindria sis escons i el Republicà, 15. ERC s'imposaria a Catalunya amb un escó més que el PSC, mentre que JxCat en sumaria sis, els mateixos que En Comú Podem. El bloc de l'esquerra seguiria ampliant el seu avantatge sobre el de la dreta, ja que les tres forces més conservadores del Parlament seguirien caient respecte al 28-A, sobretot per la pèrdua de suports de Ciutadans i de Vox.



Aquests tres partits sumarien 141 escons, sis menys que en les últimes generals. El PP, amb un 18,7% en intenció de vot, arribaria fins als 75 diputats, nou més que en les eleccions d'abril. Ciutadans perdria cinc diputats, i amb un 14,4% en intenció de vot es quedaria amb 52 escons. Vox es manté respecte a l'última anàlisi demoscòpica de Key Data, que va pronosticar una caiguda de la ultradreta fins als 14 escons; en l'actualitat tenen 24 diputats al Congrés.



Més enllà de l'eix esquerra-dreta, una repetició electoral podria reforçar al bipartidisme que fa a les forces que van irrompre en la política estatal en 2014 i a Vox. Tant els de Sánchez com els de Pablo Casado creixen en intenció de vot, mentre que Unidas Podemos, Ciutadans i Vox cauen respecte a les eleccions generals.

El mapa d'escons per comunitats autònomes



Per comunitats autònomes, les formacions mantenen en gran mesura un repartiment de forces similar al que va llançar el 28-A. El PSOE guanyaria en la majoria de territoris, i es reforçaria en comunitats com Catalunya (14 escons), Comunitat de Madrid (12), País Valencià (11) o Castella i Lleó (14). El PP mantindria la seva força en territoris com Galícia (9 escons) o Castella i Lleó (11), i creixeria en gairebé totes les comunitats (recuperaria la seva representació al País Basc, amb un diputat, després de no treure cap en les últimes generals). Els de Casado es tornarien a quedar amb un sol parlamentari a Catalunya.

Unidas Podemos obtindria la majoria dels seus suports de territoris com Madrid, Catalunya, Euskadi, Andalusia o el País Valencià, encara que en algunes d'aquestes comunitats perden escons. Ciutadans conserva la seva força a Madrid o Castella-la Manxa, però perd suports a Castella i Lleó, on passaria de 8 a 6 escons.



També es produeix un canvi substancial respecte al 28-A a la participació. L'anàlisi demoscòpica pronostica que més de mig milió de persones deixaran d'anar a les urnes si es produeix una repetició electoral. A l'abril van anar a votar més de 26 milions de persones, mentre que l'anàlisi de Key Data augura que en uns nous comicis anirien a les urnes una mica més de 25.300.000 persones.