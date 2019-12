La possible data de la investidura de Pedro Sánchez com a president del Govern va ser del que més es va parlar en els rotlles durant la recepció del Dia de la Constitució en el Congrés. Cadascú tenia una conjectura per a decantar-se per una setmana o una altra, donant-se com ja per fet que tirarà endavant l'acord per a aconseguir l'abstenció d'ERC.



Al Govern en funcions es continua insistint que com més aviat millor pugui haver-hi un executiu serà molt millor. Ho va dir Pedro Sánchez, ho va repetir la vicepresidenta Carmen Calvo i fins a la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero.

El president en funcions s'inclinava per la setmana del 16 de desembre sempre que la reunió del pròxim dimarts entre les delegacions de PSOE i ERC a Barcelona fos la definitiva, la qual cosa no es va donar per assegurada en cap moment. Sánchez no ho va dir clarament, però va donar a entendre que de no arribar a aquest acord el dimarts, el ple d'investidura cauria ja el mes de gener.



Calvo, per part seva, es va mostrar més esperançada en què pogués haver-hi investidura abans de finals d'any i va recalcar diverses vegades que el 2019 acaba el 31 de desembre. Mig de debò, mig de broma, la vicepresidenta sembla que no descarta menjar-se el raïm a l'hemicicle.



De fet, segons va informar Antena 3 TV, el Govern espanyol està plantejant la data del 30 de desembre perquè Sánchez surti elegit president. Això implicaria que el ple d'investidura començaria el divendres, dia 27, ja que en tot cas caldria anar a una segona votació perquè ERC ha descartat que voti afirmativament.



Per altra banda, Montero es va mostrar menys optimista pel que fa als terminis, i va apuntar com a calendari més probable a la volta de les vacances nadalenques. Aquesta opinió era més compartida entre altres membres del Govern, encara que precisaven a continuació que no tenien cap informació concreta.

El calendari propi d'ERC

I encara que al PSOE i al Govern hi ha presses perquè comença la legislatura, ja s'assumeix que el calendari de la investidura el marcarà ERC, si finalment hi ha acord. A més, en la direcció del PSOE s'és conscient que els republicans tenen calendari propi, amb dos esdeveniments significatius la setmana del 16 de desembre.



Així, el 19 de desembre es coneixerà el dictamen del Tribunal de Justícia de la UE sobre la immunitat del president d'ERC, Oriol Junqueras. I l'endemà passat, el 21 de desembre, ERC celebra el seu 28è Congrés.



Tots dos fets poden determinar que els republicans catalans busquin una negociació més llarga. De fet, sempre s'ha dit des d'ERC que no tenien cap pressa per fixar una data per a la investidura.



Tal vegada, per això, Sánchez va insistir que l'important és "què" s'acorda, no "quan", intentant mostrar certa indiferència al fet que la investidura pogués anar-se a mitjans del mes de gener. El que no va poder evitar el líder socialista és donar la sensació que té la seguretat absoluta que aquesta vegada no anirà a una investidura fallida.