El PSOE rebutjarà la comissió d'investigació sobre el rei que demanen tres grups parlamentaris

Unidas Podemos ha anunciat que demanarà una comissió d'investigació parlamentària sobre les activitats del rei emèrit; mentre que dos grups més al Congrés dels diputats han registrat aquest dijous la seva sol·licitud de creació d'una comissió amb el mateix objectiu, però amb el rebuig del PSOE a recolzar-la n'hi ha prou per sentenciar-la a acabar en via morta.



Fonts del Partit Socialista rebutgen donar suport a aquesta comissió, argumentant que els lletrats de la cambra ja han rebutjat l'admissió a tràmit d'iniciatives similars, l'última vegada a l'octubre de 2018, recorden. En aquesta ocasió, PP, Ciutadans i el PSOE van votar en contra a la mesa del Congrés, i només Unidas Podemos es va posicionar a favor. Vista la composició d'aquest òrgan, el rebuig del PSOE és suficient per impedir que la comissió arribi a constituir-se, ja que es dona per descomptat el rebuig dels dos partits de dretes amb representació a la mesa, PP i Vox.



Dimecres, Público va avançar que Unidas Podemos sol·licitaria la creació d'aquesta comissió, com després ha explicat el seu portaveu parlamentari, Pablo Echenique. Paral·lelament, els grups ERC i Plural han registrat aquesta comissió al Congrés. Segons va publicar el diari El País el dimecres, la Fiscalia suïssa investiga una donació multimilionària que va rebre Corinna Larsen des d'un compte suïs, que el seu advocat ha justificat com un "regal no sol·licitat de rei emèrit", i que procedeix d'una fundació panamenya amb un patrimoni de 100 milions de dòlars.

El PSOE: els lletrats diuen que "no té encaix constitucional"

Els socialistes no volen fer més valoracions sobre la conveniència d'aquesta comissió d'investigació, però insisteixen que els lletrats del Congrés, en reiterades ocasions i per primera vegada en la desena legislatura, argumenten que la inviolabilitat del rei emèrit impedeix investigar les seves activitats públiques, privades i econòmiques.



El PSOE insisteix que els lletrats mantenen que aquesta comissió d'investigació "no té encaix constitucional", i recorden que Unidas Podemos així ho va entendre recentment, quan va rebutjar la petició de la CUP per forçar la compareixença del rei Felip VI al Congrés, per suposats suborns de l'empresa semipública DEFEX.

ERC, JxCat, Compromís, Més País i el BNG demanen la comissió

D'altra banda, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Compromís, Més País i el Bloc Nacionalista Gallec (BNG) ja han registrat la seva sol·licitud per crear aquesta comissió. En ser dos grups diferents (ERC i Plural), ja poden plantejar aquesta iniciativa. En concret, reclamen que la cambra baixa investigui els comptes del monarca emèrit a Suïssa i altres paradisos fiscals, i la seva suposada relació amb casos de corrupció com Tàndem.