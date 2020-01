La Comissió Executiva del PSOE, presidida pel secretari general i president en funcions, Pedro Sánchez, ha ratificat aquest divendres els acords del PSOE per a la investidura, des de l'acord amb Unidas Podemos fins a l'acord amb ERC, fet que suposarà l'abstenció dels seus 13 diputats en la votació d'investidura.



"La consulta no és un referèndum d'autodeterminació"

Després de la Comissió, el secretari d'Organització del PSOE, José Luis Ábalos, ha defensat aquest divendres que la consulta sobre els acords als quals arribin socialistes i republicans a la taula bilateral de governs només es realitzi a Catalunya, ja que afecta en exclusiva l'àmbit de tots dos governs.



En roda de premsa al final de l'Executiva Federal que ha ratificat l'acord amb ERC per a la investidura de Pedro Sánchez, Ábalos ha descartat implicar en aquesta consulta -"que no és un referèndum"- a tot el territori espanyol i ha mostrat la seva confiança que la taula bilateral entre governs finalment "tingui èxit".



Sobre un possible rebuig a la unilateralitat per part d'ERC, Ábalos ha fet broma amb què ell no parlaria més d'aquesta qüestió, però ha subratllat que "és evident que quan un es posa a negociar, no està imposant res".



També ha carregat contra la “propaganda” del Partit Popular i altres formacions de la dreta per assegurar que l'acord amb ERC contempla un referèndum.



Al seu judici, “no estan sent útils” i el PP està seguint la mateixa política que ja “va pagar Ciutadans” amb una actitud amb la qual, a més, s'està “enfortint” a Vox. “Què fàcil que ho tindria”, ha dit, per tot seguit apuntar que “algun sacrifici mereix voler tant a Espanya”.

Han assistit diversos barons socialistes

A l'Executiva han assistit alguns barons socialistes. Precisament ahir, els líders territorials van tancar files amb Sánchez després de la trucada de la portaveu de Cs, Inés Arrimadas, per "frenar" l'acord d'investidura amb ERC.



A l'arribada a Ferraz i segons destaca EFE, la vicepresidenta en funcions, Carmen Calvo, ha mostrat la seva confiança que es conformarà un Govern espanyol que restitueixi la igualtat "destrossada" durant la crisi i capaç d'afrontar "amb política la situació de Catalunya".



Calvo ha contraposat l'"energia i realisme" amb els quals el PSOE afronta els problemes d'Espanya enfront de la "pèssima gestió" heretada de la dreta.



També la sotssecretària general del PSOE, Adriana Lastra, ha dit a la seva arribada a Ferraz que el "repte" que afrontarà el Govern espanyol és treballar per la justícia social i la vertebració territorial.

166 sis, 164 nos i 18 abstencions

En aquests moments el 'sí' a la investidura de Sánchez sumaria 166 escons (120 del PSOE, 35 d'Unidas Podemos, sis del PNB, dos de Más País, un de Compromís, un de Nueva Canarias i un de Teruel Existe). Mentre que el 'no' ascendiria a 164 escons (88 del PP, 52 de Vox, 10 de Ciutadans, vuit de Junts per Catalunya, dos de la CUP, dues d'UPN, un de Foro Asturias i un de PRC). Respecte al bloc de l'abstenció, aquest sumaria 18 diputats: els 13 d'ERC més els cinc de Bildu, que previsiblement s'inclinarà per aquesta postura. I quedarien en l'aire les decisions de BNG i de Coalición Canaria.