El PSOE tanca files i es bolca amb Sánchez:  "Val la pena que guanyin els bons"

La plana major del PSOE s'ha conjurat aquest dissabte per evitar la marxa de Pedro Sánchez, que dimecres va anunciar que es donava cinc dies per decidir si deixava el càrrec. En una reunió del Comitè Federal que ha aplegat a centenars de persones a les portes de la seu del partit a Madrid, la vicesecretària general María Jesús Montero ha llançat una resposta pública a la carta on Sánchez deia que no sabia si volia seguir després dels atacs contra la seva dona, Begoña Gómez. "Et necessitem, necessitem al millor líder, al president més valent, enèrgic, decidit i humà. Sí, val la pena que guanyin els bons", ha dit Montero en un discurs on ha reivindicat també a la dona de Sánchez i ha fet una apel·lació al líder del PSC, Salvador Illa.

Montero a Sánchez: "Et necessitem, necessitem al millor líder, al president més valent, enèrgic, decidit i humà. Sí, val la pena que guanyin els bons"

"Prou mentides, prou violència verbal", ha proclamat la dirigent socialista. Perquè, segons ha destacat, "per a la dreta no hi ha límit i per als socialistes no hi ha dubte: estem amb tu". Montero ha agraït als milers de militants que han vingut de tot l'Estat i al suport internacional que ha rebut.



"Com és possible que hàgim arribat fins aquí?. La guerra bruta contra Pedro i el seu entorn va començar fa 10 anys, des del mateix dia que aquesta organització el va nomenar secretari general", ha destacat en relació amb la connivència entre el PP i les clavegueres de l'Estat representades pel comissari José Manuel Villarejo.

La número dos del PSOE ha apuntat que el PP i les associacions d'ultradreta continuen igual. I ha esmentat l'expresident del Govern espanyol, José María Aznar, que va pronunciar la frase "qui pugui fer que faci", en relació amb minar l'Executiu progressista. Per a Montero, Aznar és el "líder espiritual" de la dreta i els seus "dos deixebles", Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal, "es van posar a fer el que millor saben: fabricar fang".

Centenars de persones a Ferraz: "Democràcia sí, feixisme no"

Més d'un miler de militants d'agrupacions socialistes de diferents punts de l'Estat, així com simpatitzants, es troben davant la seu de Ferraz a Madrid per seguir des del carrer, malgrat la pluja, el comitè federal del partit, que ha començat a les 10.30 hores d'aquest dissabte. Un acte que, per primer cop, es pot seguir en obert gràcies a una pantalla i diversos altaveus.

"Pedro no et rendeixis" i "Queda't Pedro" són eslògans que es poden llegir en xapes i adhesius que reparteixen els membres de les agrupacions socialistes, que han noliejat desenes d'autobusos per acudir a aquest comitè i mostrar el seu suport al president de Govern després de carta a la ciutadania. La trobada s'ha reconvertit en un acte de suport sense fissures dels líders regionals socialistes a Pedro Sánchez.



"Democràcia sí, feixisme no" i "Pedro, escolta, la teva gent està en lluita" són alguns dels crits que coregen els concentrats que comparteixen espai a la porta de Ferraz amb les desenes de periodistes acreditats per seguir l'esdeveniment.