Puigdemont assegura que torna: "La detenció serà una possibilitat real d'aquí a molt pocs dies"

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha valorat la decisió de la militància d'ERC d'investir el candidat socialista, Salvador Illa, i ha assegurat que això "fa que la detenció sigui una possibilitat real d'aquí a molts pocs dies". En una extensa carta publicada aquest dissabte a X, Puigdemont reitera la seva voluntat de tornar a Catalunya pel debat d'investidura, tal com va anunciar tot just fa una setmana en un acte de Junts a la Catalunya Nord.

En el text, ha assegurat que "així com anar a l'exili va ser una decisió política, tornar-ne també ho és". "Si em detenen no serà pas la primera vegada. El fet rellevant no serà aquest. El fet veritablement important serà l'evidència que a Espanya les amnisties no amnistien i que hi ha jutges disposats a desobeir la llei", ha apuntat el 130è president de la Generalitat.



"I que hi ha un Govern espanyol que s'ho mira amb la indolència del resignat", ha afegit Puigdemont. "Fa més escarafalls perquè un jutge imputa la dona del president del Govern i el cita a declarar que no pas quan el Tribunal Suprem es nega a aplicar l'única llei que s'ha aprovat en aquesta legislatura, i l'única llei d'amnistia aprovada des de l'entrada en vigor de la Constitució", ha posat sobre la taula l'expresident de la Generalitat, des de Waterloo.

"Qui es pensi que això no tindrà conseqüències, s'erra", ha puntualitzat Puigdemont, que ha avisat que la seva detenció significaria la violació no només de la llei d'amnistia sinó que es tractaria d'un arrest il·legal i desobeir les decisions internacionals de l'ONU en el cas dels presos polítics catalans.

"Un Govern de caràcter espanyolista"

"La greu anomalia democràtica que representaria la detenció s'ha d'entendre en clau de confrontació contra un règim demofòbic i no pas de lament o de victimisme", ha recalcat l'expresident de la Generalitat. "Com em va comentar un assistent a l'acte que vam organitzar als Banys d'Arles, no es tracta de vessar llàgrimes sinó de treure les urpes", ha sentenciat Puigdemont.

També ha lamentat clarament la decisió de la militància d'Esquerra d'avalar la candidatura de Salvador Illa i l'impacte negatiu que tindrà per a Catalunya "un Govern de caràcter espanyolista". "Un Govern al·lèrgic a la plena normalització de la llengua catalana i que no tindrà cap capacitat de negociació real amb el govern espanyol", ha criticat l'expresident català.

"Crec que abans de donar els vots per a un govern del PSC a Catalunya calia explorar altres alternatives, inclosa la repetició electoral en noves condicions", ha insistit Puigdemont, que ha destapat que no ha volgut opinar sobre la votació de la militància d'ERC per no ser acusat de fer "xantatge emocional" ni "interferir en el procés intern d'una altra formació política".

"Sé que el meu retorn pot comportar la detenció i l'ingrés a presó, qui sap per quant de temps", ha reflexionat en veu alta el 130è president de la Generalitat en la missiva. "Si se'n surten, imagino el que m'espera i sé el que he de fer. També el que no he de fer; per exemple, convertir-me en objecte de negociació ni abonar cap decisió política que comporti renunciar a la lluita", ha afirmat Puigdemont. "