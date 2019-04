La cúpula dels Mossos d'Esquadra i el Govern es van reunir dos cops per advertir del risc de "conflictivitat social" i dels "enfrontaments entre cossos policials i ciutadans" l'1 d'octubre de 2017 -26 i 28 de setembre-, i perquè el mateix major Josep Lluis Trapero advertís que els Mossos acatarien les instruccions per impedir el referèndum. "Espero, president, que el diumenge no hi hagi cap desgràcia important que haguem de lamentar", va afirmar Trapero. “El president de la Generalitat va dir que, si es donava una situació límit", "'possiblement procediré a declarar la independència"'.



És el testimoni de Joan Carles Molinero, excomissari de Coordinació Central dels Mossos d'Esquadra, avui al capdavant de la Comissaria General de Mobilitat. Durant la seva declaració com a testimoni en el judici al procés català, Molinero ha seguit la línia del que va ser el número dos del cos durant els dies anteriors i posteriors a l'1-O, Ferrán López, i ha tractat de protegir els Mossos mentre assenyalava directament Puigdemont davant la Sala penal del Tribunal Suprem.

Tant López com el mateix Trapero van assegurar haver realitzat aquestes advertències, si bé el president, acompanyat en l'última reunió pel vicepresident i el conseller d'Interior, Oriol Junqueras i Joaquim Forn, va fer-ne cas omís. Forn no els va transmetre cap instrucció política en cap moment, però també estava al corrent dels riscos, relatava.



Fins i tot es van plantejar convocar una roda de premsa per distanciar-se del Govern i explicar la posició dels Mossos, afirmava, sobretot tenint en compte les declaracions de Forn i Jordi Turull, llavors portaveu del Govern, donant per fet que la policia catalana permetria les votacions.



Volien traslladar la seva "voluntat inequívoca" de complir el mandat judicial d'impedir el referèndum, si bé finalment no van convocar aquesta compareixença "per la intensitat de l'activitat" aquests dies, per "un cúmul de circumstàncies".



Segons Molinero, van advertir el Govern que la presència als carrers de fins a 3 milions de persones "mobilitzades de manera permanent", coincidint amb el desplegament policial -la confluència entre "dues voluntats diferents" -, "possiblement" desembocaria en enfrontaments.

El comissari, la compareixença del qual estava prevista per al dimecres, i es va retardar quan López va copar tota la sessió del matí, és el primer testimoni a declarar a la 27a jornada del judici, que també es preveu maratoniana, ja que hi estan citats 27 guàrdies civils. Molinero podria no haver contestat a part de les preguntes, ja que té la condició de investigat, amb la resta de la cúpula dels Mossos, davant un jutjat de Cornellà, per la suposada passivitat d'aquest cos policial de l'1-O.

Nou desmentiment a Pérez dels Cobos



D'altra banda, el comissari Molinero ha seguit a ulls clucs la versió de López pel que fa a l'actuació i el coneixement de l'operatiu del coronel de la Guàrdia Civil Diego Pérez de los Cobos, coordinador de tots els cossos policials en aquella jornada.



La proposta de desplegar els Mossos en binomis "va ser acceptada per ell, que no" va posar en dubte en cap moment "aquesta distribució. Tampoc es podria queixar l'operatiu de la policia catalana, ja que en realitat es tractaria d'un "únic" dispositiu conjunt -integrat per Mossos, Policia Nacional i Guàrdia Civil-. De los Cobos va aprofitar la seva declaració per criticar l'operatiu dels Mossos que, segons els dos testimonis ell va supervisar, i va negar haver estat informat prèviament del desplegament de binomis. El va titllar d'"estafa".



L'existència de contradiccions d'aquest calibre va portar dimecres al lletrat de Forn, Xavier Melero, a demanar a la Sala que presideix Manuel Marchena, un cara a cara entre de los Cobos i López, si bé el tribunal ha decidit rebutjar aquesta sol·licitud de moment, sense descartar que tingui lloc en una etapa posterior del judici.