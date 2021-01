Puigdemont, Comín i Ponsatí queden a l'expectativa de l'Eurocambra després de la vista pel suplicatori

Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí, els tres eurodiputats de JxCat, queden a l'expectativa després de comparèixer aquest dijous davant del Comitè d'Afers Jurídics pel suplicatori del Tribunal Suprem. Ara l'Eurocambra haurà de decidir si els manté o no la immunitat. Després de gairebé tres hores de compareixença, aproximadament una per cadascú, els tres independentistes han sortit de la sala cap a les vuit del vespre sense fer declaracions. A l'audiència, els membres del Comitè han discutit sobre el rebuig de Bèlgica a l'extradició de l'exconseller Lluís Puig, segons ha revelat l'eurodiputat del PP, Esteban González Pons, l'únic que ha fet declaracions a la sortida de la vista. Això ha estat criticat per Puigdemont, que ha demanat explicacions al president del Comitè per les declaracions del popular, en considerar que vulneren la confidencialitat del procés.

Ara el ponent del cas haurà de presentar un informe per cadascun dels eurodiputats on proposi si aixeca o no la seva immunitat

Abans d'entrar, però, Puigdemont ja havia posat en dubte el compliment del principi de confidencialitat que exigeix el procediment per part del mateix president del Comitè que ha de decidir sobre el suplicatori, l'eurodiputat de Ciutadans Adrián Vázquez. L'expresident ha expressat els dubtes en relació a a unes declaracions fetes hores abans per Vázquez on desvinculava aquest procés de la decisió de la justícia belga de denegar l'extradició de Puig. "Jo sí que respecto la norma de confidencialitat d'una comissió que presideix una persona que no sé si la respecta exactament igual", ha dit Puigdemont a la premsa.

El líder independentista ha excusat així no fer declaracions sobre el procés ni sobre la línia de defensa que mantindrà davant la resta d'eurodiputats durant la seva declaració i la resta del procés. Vázquez s'ha defensat a posteriori afirmant que les seves declaracions eren prèvies a la vista i, conseqüentment, no havia trencat la confidencialitat.



"Que jo digui que la sentència d'un tribunal belga no afecta el procés parlamentari dels suplicatoris no és informació confidencial", ha aclarit Vázquez.



Un cop han comparegut els tres polítics independentistes, ara és el torn del ponent del cas, l'ultraconservador búlgar Angel Dzhambazki, que haurà de presentar un informe per cadascun dels eurodiputats on proposi si aixeca o no la seva immunitat. La votació final al ple de l'Eurocambra no s'espera abans del març. De fet, Vázquez pronostica que la decisió arribarà "cap a la primavera". "Estem a l'equador del procediment", ha assegurat.



Tenint en compte que el Parlament Europeu està controlat per populars, socialistes i liberals, serà difícil per a Puigdemont, Comín i Ponsatí convèncer una majoria suficient de la cambra per retenir la immunitat. En qualsevol cas, si perden la protecció, podran continuar exercint com a eurodiputats mentre batallen l'euroodre a Bèlgica.