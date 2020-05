Puigdemont considera un "error històric" congelar la DUI i afirma que ara no ho faria

L'eurodiputat i expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha assegurat aquest dilluns que assumeix com un "error històric" haver decretat el 10 d'octubre de 2017 la suspensió dels efectes de la declaració unilateral d'independència (DUI), i ha afegit que ara no ho faria. "El 10 vaig fer quelcom molt dur, dolorós, i assumeixo com un error històric congelar la declaració d'independència. Ho vaig fer perquè hi havia dades, indicis i elements probatoris d'una voluntat real de l'Estat d'iniciar un procés de diàleg, que venia avalat per molta gent de fora d'Espanya", ha explicat en una entrevista a Lamordaza.com. D'altra banda, també ha afirmat que ha ajudat el líder de l'Executiu català, Quim Torra, a gestionar la crisi sanitària provocada per la pandèmia de la Covid-19.

"Vaig prioritzar la via del diàleg, aquest va ser el meu error"

Segons Puigdemont, davant aquestes dades tenia la responsabilitat de prioritzar el diàleg: "Després va ser tot un gran engany, i només va servir perquè l'Estat guanyés temps per preparar el 155. Vaig prioritzar la via del diàleg, aquest va ser el meu error. Ara no decretaria la suspensió dels efectes de la declaració d'independència, no ho faria", ha afegit.

Sobre com viu el confinament pel coronavirus, ha lamentat que des de fa més de dos anys viu "en un confinament" des que va exiliar-se a Bèlgica després de la tardor de 2017, però està amb la seva família des del 13 de març perquè van poder anar.



Malgrat admetre que ningú estava preparat per a la crisi sanitària, ha defensat que el Govern de Quim Torra va reaccionar "més àgilment i aviat", sense tenir gairebé competències, que l'Executiu central de Pedro Sánchez. "Torra no només es va quedar sol, va ser vilipendiat i humiliat per proposar coses que després va proposar el Govern", ha subratllat, que ha afegit que, si Sánchez hagués tingut una actitud més oberta a l'acord, segurament la votació per prorrogar l'estat d'alarma hauria estat diferent.

En relació amb si assessora Torra, ha explicat que des de l'inici de la crisi, fins i tot abans del decret de confinament, tenen una reunió a primera hora del matí amb l'equip del president, i també amb representants del món local per debatre la realitat actual i definir estratègies: "La comunicació amb Torra és diària i permanent".

He decidit tenir un paper secundari públicament perquè li tocava liderar a Quim Torra

"He decidit tenir un paper secundari públicament perquè li tocava liderar a Quim Torra. Li tocava al president enviar missatges en aquests moments delicats, sense distorsió. El que jo pugui dir podria introduir soroll innecessari" en un moment en el qual la prioritat és atendre la gent, ha asseverat.

Donada la crisi sanitària, i preguntat per si es podria presidir un país via Skype, Puigdemont l'ha avalat tenint en compte que "s'està gestionant la pitjor crisi de la humanitat després de la Segona Guerra Mundial per WhatsApp i per Skype, amb reunions de ministres, de caps d'Estat i plens".



També creu que la pandèmia ha servit a governs com el central "com a excusa per posar militars al carrer, per restringir llibertats i per entrar a la cuina de les persones", i ha assegurat que es pot combatre el virus sense necessitat d'afectar la privacitat i llibertat de les persones. "Això és el gran germà ja. Aquest és l'estàndard xinès, i té una mica d'estàndard rus i americà, i és el que Europa ha de combatre", ha reclamat Puigdemont, després d'alertar d'un risc de regressió democràtica.