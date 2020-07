Puigdemont defensa que JxCat sigui "el corrent central del país" i no una eina "sectària ni excloent"

El líder de JxCat, Carles Puigdemont, ha defensat que el nou partit sigui "el corrent central del país", i no una "eina sectària ni excloent". L'expresident de la Generalitat ha intervingut de manera telemàtica a l'acte polític de l'inici del congrés fundacional de JxCat que s'allargarà fins el 3 d'octubre. Puigdemont ha subratllat que una majoria del país s'ha posat d'acord per fer, de la voluntat popular, el "fonament" de l'autoritat de l'Estat. La imatge de l'expresident s'ha emès al plató des d'on se seguia l'acte, amb el president del Govern, Quim Torra, dalt l'escenari. El líder de JxCat -en podria ser president el 9 d'agost- ha situat la república com a única manera de "sobreviure", ha apostat per construir-la "entre tothom", i ha carregat contra la monarquia espanyola.

Per la seva part, Torra ha enviat un missatge de cara a la propera cita electoral: "Tinc plena confiança que l'independentisme superarà el 50% dels vots en les properes eleccions". El president de la Generalitat ha afegit que caldrà tenir una resposta per la ciutadania que sigui "clara i fidel" al "salt col·lectiu" que va representar l'1-O.

Jordi Sànchez, impulsor del nou partit de JxCat, ha participat amb els exconsellers Jordi Turull, Josep Rull i Quim Forn a l'acte polític de l'inici de la fundació de la formació. "JxCat en sap d'ideologies. Trobarem la síntesi en el projecte de gran centralitat que representa la voluntat de sortir de l'Espanya que ens nega el pa i la sal", ha apuntat Sànchez des d'un plató, presencialment.

Forn ha afegit que el partit ha de ser el "pal de paller de l'independentisme" i Rull ha apostat per avançar "en benefici de la gent", amb "compromís i esperança". Per la seva part, Turull ha apuntat que la resignació i la rendició no han format "mai" part del diccionari polític del país. Els quatre han intervingut físicament aprofitant el permís del tercer grau, permís que els hi podria ser revocat properament pel Tribunal Suprem.

L'acte telemàtic l'ha conduït la periodista Pilar Calvo des d'un plató blanc, on destaca el color blau turquesa del nou logotip de 'Junts'. S'hi han reproduït vídeos de diversa gent que dona suport al nou partit des d'arreu del territori: Albert Batet, Xavier Trias, Jordi Ponsa, Miquel Buch -molt criticat pel xat de YouTube on s'ha retransmès l'acte-, Joaquim Miralles, Xusa Serra, Marc Anguera, Jami Matamala, Jordi Munell, Salwa el Gharbi, Jordi Martí, Àstrid Alemany i Marc Fernàndez, entre d'altres. També hi han participat presencialment Laura Borràs -molt aclamada pel xat virtual-, Meritxell Budó, Josep Lluís Cleries, Anna Erra, Meritxell Budó, Marina Geli, Gemma Geis i Judith Toronjo.

La oficialització d'aquest partit ha estat envoltat de polèmica, ja que els afins a Puigdemont van formalitzat el 10 de juliol un canvi al registre de partits del Ministeri de l'Interior i han fet constar com a president de JxCat l'alcalde de Balenyà, Carles Valls, també afí a l'expresident. Fins llavors hi havia el nom de la consellera del PDeCAT al districte del Eixample de Barcelona, Laia Canet Sarri, considerada pròxima al president del PDeCAT, David Bonvehí. L'operació feta per sorpresa i d'amagat de la direcció del PDeCAT va deixar tocades les relacions ja molt malmeses entre els dos grups enfrontats i situa el conflicte a les portes dels jutjats.