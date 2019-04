Puigdemont demana empara al Parlament per les amenaces de segrest d'un ultradretà

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha demanat al Parlament empara legal per un intent de segrest. Puigdemont ho explica en una carta enviada a la cambra, a la qual n'ha tingut accés Europa Press: "Dies abans va transcendir, a través dels mitjans de comunicació, que un empresari, de nom Gerard Bellalta, ofereix una quantitat de 100.000 euros com a recompensa per segrestar-me". Bellalta és un conegut empresari de llarga trajectòria política a diversos grups l'extrema dreta catalana.



"Al marge de les accions que el ministeri públic haurà d'emprendre contra algú que declara públicament la intenció de cometre un delicte d'aquesta entitat, que pot incentivar accions il·legals d'espontanis o de voluntaris de diferent índole, com a membre que sóc del Parlament de Catalunya, demano empara a la Mesa", exposa Puigdemont. Segons han declarat fonts de la Mesa a Europa Press, aquesta petició respon a les amenaces que es fan per "haver estat president de la Generalitat".



A la carta, l'expresident demana explícitament que la Mesa encarregui als serveis jurídics del Parlament estudiar emprendre les accions legals que siguin necessàries per denunciar i perseguir la "manifesta intenció criminal d'aquest individu". Les mateixes fonts parlamentàries diuen que l'òrgan ha decidit aquest dimarts demanar un informe als serveis jurídics per resoldre què fer en cas que "un diputat rebi amenaces".



Bellalta, vell conegut de la ultradreta

Gerard Bellalta és conegut per les seves declaracions obertament catalanòfobes i contràries a l'independentisme, racistes i islamòfobes. Va ser cap de llista de Plataforma per Catalunya per Vilanova i la Geltrú a les eleccions del 2011; fundador de Catalunya Desperta Ya!, un grupuscle liderat per ell mateix amb seu al mateix municipi, i president del Partit Espanyol de Catalunya. A més, també és fundador de la secció catalana del partit ultra Soluciona i president de l'anomenat Cercle d'Empresaris de Tabàrnia (CET).



Bellalta va ser condemnat pel Suprem el 2003 a dos anys de presó i 1.200 euros per tràfic d'immigrants, després de falsificar contractes de treball a persones sense papers a través de nòmines falsificades, identitats de tercers i declaracions de renda manipulades. També es va enfrontar a l'associació d'advocats catalanistes Drets, després que l'ultradretà es referís als aficionats del Barça i de l'Athletic de Bilbao com a "separatistes", "separates" i "rates" en un programa de televisió a la web d'Alerta Digital el 2015, després de la polèmica xiulada a l'himne espanyol durant la final de la Copa del Rei.