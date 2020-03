Puigdemont exigeix al Govern espanyol el confinament total que planteja la Generalitat

L'eurodiputat de JxCat i expresident del Govern, Carles Puigdemont, ha insistit en el confinament total com a mesura per combatre el coronavirus i ha advertit a l'executiu espanyol que "no pot menysprear la vida de la gent ignorant o desautoritzant mesures que salven vides, com les que proposa la Generalitat". En un missatge en directe per la xarxa social 'Youtube', Puigdemont ha admès que no es pot ser "optimista" i que hi ha decisions que "ja no es poden revertir", però que ara hi ha una segona oportunitat per combatre l'expansió de la Covid-19 que no s'ha de "malbaratar". També ha traslladat el suport als sanitaris i als treballadors que continuen al capdavant, des de personal de supermercat a policies, i ha destacat la "solidaritat" de la gent que es queda a casa.

🔴 Estimats compatriotes: No esteu sols. No esteu soles!https://t.co/Z7O5ecbFHV — Carles Puigdemont (@KRLS) March 26, 2020

Puigdemont ha assegurat que està en permanent contacte, de forma diària, amb el Govern de la Generalitat per ajudar amb les difícils mesures en la lluita contra la Covid-19. I ha llençat un missatge d'ànim a la ciutadania: "Allò que ens heu dit durant dos anys d’exili us ho diem nosaltres, no esteu sols". Puigdemont que assegura que ha seguit "de forma estricta" les recomanacions del confinament en l'emergència sanitària ha plantejat diverses mesures d'impacte: "confinament total, aïllament dels focus més perillosos, mesures socials i econòmiques per aturar els efectes d'un cop d'una crisi d'una duresa inesperada".

"Les previsions sobre els pròxims dies són dolentes", ha admés Puigdemont en el seu missatge, però ha plantejat tres escenaris d'optimisme: "el primer és que hi ha una esperança certa i racional, que és la poderosa capacitat dels professionals sanitaris, que són la primera gran línia de defensa. El segon element és l’actitud de la gran majoria de la població a l’hora d’intentar contenir la propagació del virus. I el tercer element és la confiança en els investigadors, en la recerca i en la ciència per a trobar remeis; és una confiança basada en una llarga llista d’èxits. Però per això calen recursos", ha assegurat l'expresident de la Generalitat.