Carles Puigdemont insisteix en la idea del referèndum pactat amb l'Estat i ratifica d'aquesta manera la seva voluntat d'aproximació als actuals plantejaments d'Oriol Junqueras i d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).



"Tot el que siguin estratègies conjuntes és el que ens acosta més al resultat final", ha dit el president destituït i exiliat, que en una entrevista concedida a Televisió de Catalunya en la vigília de la Diada ha insistit una i altra vegada, de diferents maneres, en la idea de "preguntar a la gent" i "escoltar a la gent".

"No pot haver política sense la gent, sense la participació activa de la gent", ha afirmat, per manifestar poc després que "és molt important el que digui la gent" i "el diàleg permanent amb la gent".



Carles Puigdemont ha reconegut dificultats de comunicació amb Oriol Junqueras i "per intercanviar estratègies" entre els actuals responsables polítics. Ell es troba a l'exili i el vice-president del seu Govern a la presó i per aquest motiu ha afirmat que "voler que tinguem la relació anterior o la que tindrem en el futur és injust". "Ens agradaria veure'ns cada dia o cada setmana", ha afirmat. "Què més voldríem tots plegats que poder tenir aquesta normalitat i aquesta fluïdesa en les relacions per poder arribar més aviat a decisions estratègiques."

Portada del llibre de Carles Puigdemont

L'impulsor de la Crida Nacional per la República assegura que avui es troben més aprop del seu objectiu, però té plena consciència de la necessitat d'obtenir suport internacional. En aquest sentit es prepara per la presentació d'un llibre seu amb un titular significatiu: La crisi catalana. Una oportunitat per Europa. "Calia fer un treball per explicar perquè volem un nou país independent", ha afirmat a l'entrevista. "Cal combatre la distància que hi ha entre institucions europees i ciutadania", ha dit en un altre moment de l'entrevista.

"Volem construir un país on no hi hagi imposicions", ha remarcat per respondre a la pregunta sobre l'eventual recurs a l'acció unilateral per part dels independentistes. La unilateralitat la pateixen ells, ha manifestat. "La imposició l'estem patint ara", ha assenyalat.



En relació al diàleg iniciat amb l'actual Govern espanyol i al canvi de tarannà que s'ha produït després de la moció que va fer caure l'Executiu del PP, Puigdemont ha explicat que "no s'ha de confondre el canvi de vocabulari amb un canvi de recepta". De moment, segons ell, segueixen la mateixa de Rajoy. Ha insistit en la seva disposició a "parlar de tot" i sobre "tots els termes" del "referèndum pactat amb l'Estat" que ara plantegen de nou Esquerra Republicana i el propi Puigdemont. "Volem saber quina proposta tenen". Espera que Pedro Sánchez concreti la seva proposta i no es cansa de repetir-ho.

El judici, una "oportunitat" per l'Estat espanyol

En quant a la sentència que el Suprem pot dictar contra els processats per la convocatòria del referèndum de l'1 d'octubre, el president exiliat ha explicat que l'únic escenari just seria l'absolució, però preveu que "en aquest judici es voldrà jutjar sobre delictes que no s'han comès". Per posar-hi remei ha manifestat la seva confiança en què "la justícia europea farà prevaldre l'Estat de dret".



"El judici es seguirà arreu d'Europa" ha advertit. "Seria una oportunitat per demostrar que a Espanya hi ha separació de poders, però em temo que no la voldran aprofitar", ha conclòs.