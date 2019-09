Sense arribar a una sintonia total, les relacions entre els partits independentistes comencen a descongelar-se. En una roda de premsa celebrada aquest dimecres a Brussel·les, Carles Puigdemont i Quim Torra han anunciat que han “començat a avançar” en la seva coordinació amb ERC. Només fa dos mesos, les relacions entre tots dos partits havien tocat fons.



Amb una 'tardor calenta' en l'horitzó, els partits independentistes han començat a treballar junts per tornar a treure a la quantitat més gran de gent possible al carrer en les dates clau que s'amunteguen les pròximes setmanes: el dimecres 11, Diada de Catalunya, el 14, la vista oral sobre la immunitat d'Oriol Junqueras si pren possessió com a eurodiputat, i el 26, la possible inhabilitació de Quim Torra per negar-se a despenjar els llaços grocs. Tot això sense comptar amb la sentència del judici al procés, que també s'espera en les pròximes setmanes.

Carles Puigdemont: “Les eleccions afeblirien les institucions”

Puigdemont, a més, s'ha mostrat en contra que se celebrin eleccions a Catalunya en els pròxims mesos, com ha plantejat ERC, un fet que arriscaria la majoria que els independentistes tenen al Parlament. “Les eleccions afeblirien les institucions”, ha defensat. I ha afegit que tant el Parlament com el Govern han de “respondre forts” davant els esdeveniments de les pròximes setmanes.



Els líders de Junts per Catalunya s'han reunit a Brussel·les aquest dimarts i dimecres per consensuar posicions davant les dates clau que s'apropen, en les quals esperen “reprendre la iniciativa social i política”. Malgrat això, Puigdemont no ha requerit accions concretes, i ha dit no conèixer el Tsunami Democràtic anunciat per moviments independentistes dilluns passat.

Torra, sense por davant una possible inhabilitació



Davant l'imminent judici de Torra per no retirar els llaços grocs quan se li va requerir, que tindrà lloc els pròxims 25 i 26 de setembre en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el president ha dit no témer a la inhabilitació.

Quim Torra es mostra “perplex per la celeritat amb la qual la justícia actua segons en quins casos”



Torra s'ha mostrat “perplex per la celeritat amb la qual la justícia actua segons en quins casos” i ha denunciat irregularitats jurídiques que haurien de portar a la nul·litat del procés. “Quan corres no fas les coses massa bé”, ha denunciat.



El president de la Generalitat ha defensat els seus actes com a part del seu dret a expressió: “A dret negat, dret que tornem a exercir. Si s'atempta contra la llibertat d'expressió, tornarem a expressar-nos; si s'atempta contra la llibertat de concentració, tornarem a concentrar-nos; si s'atempta contra el dret a l'autodeterminació, tornarem a autodeterminar-nos”.



La Fiscalia demana una multa de 30.000 euros i la inhabilitació per a qualsevol càrrec autonòmic, estatal i europeu.

Decebuts amb Pedro Sánchez



Puigdemont també s'ha mostrat molest perquè el PSOE no ha inclòs JxCat en la seva ronda de contactes per a formar Govern a Espanya, a pesar que la portaveu parlamentària independentista, Laura Borràs, diu haver transmès a la socialista Adriana Lastra la seva disposició a reunir-se en públic o en privat.



La portaveu parlamentària socialista sí s'ha reunit amb el diputat d'ERC Gabriel Rufián, qui s'ha mostrat obert a no bloquejar la investidura, tot i la “nefasta” posició dels socialistes sobre Catalunya.



Borràs ha acusat Llastra de menysprear al principal partit independentista al Parlament de Catalunya: “En democràcia, cap vot es pot considerar irrellevant”.



El partit de Torra i Puigdemont ha expressat a més la seva “decepció” amb les 370 propostes de Govern que va presentar Sánchez aquest dimarts en les quals es posicionava contra la celebració d'un referèndum a Catalunya. El diputat al Parlament Eduard Pujol les considerava buides de contingut i les titllava de ser un exemple de la “falta de capacitat [de Sánchez] per al diàleg real”, en una roda de premsa aquest dimarts durant la trobada de Brussel·les.