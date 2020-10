Puigdemont: "No podrem fer grans salts si no superem la barrera del 50%"

El president de JxCat, Carles Puigdemont, ha advertit que l'únic Govern viable és "el de la república". "El millor Govern no l'obtindrem mai per més obedients i bon minyons que siguem en el marc autonòmic", ha subratllat en la seva intervenció des de Bèlgica, en la cloenda del congrés fundacional de Junts. L'expresident ha reivindicat l'1-O i ha criticat els qui "reculen" i "perden la paciència" pel camí cap a la independència. Puigdemont ha insistit que l'independentisme ha de superar el 50% dels vots a les properes eleccions: "No podrem fer grans salts si no superem la barrera". La vicepresidenta, Elsa Artadi, ha resumit les ponències política i organitzativa, aprovades per les bases per pràcticament unanimitat i una participació del 27%.

Puigdemont ha centrat el seu discurs en reivindicar la "fidelitat" de JxCat amb l'1-O i el camí cap a la independència -tot i assegurar que Junts "no vol donar lliçons". L'expresident de la Generalitat ha afirmat que el seu partit és "modestament ambiciós", i que es vol entendre amb tothom. El líder del partit ha tirat de metàfora per alertar que el "sostre autonòmic" és "tan baix" que fins i tot "està fora de normativa".

Puigdemont ha seguit així la línia del seu successor, el president inhabilitat, Quim Torra, que ja va subratllat en el seu comiat al Parlament que l'autonomia és "un dels obstacles" per assolir la plena sobirania. Puigdemont hi ha afegit avui: "Per més obedients i bon minyons que siguem, i per més que anem al màxim de tot al sostre tan baixet, no podran oferir als catalans el millor Govern que es necessita, que és el de la República".

El 130è president ha continua amb altres missatges que també es podrien interpretar com a crítiques contra rivals electorals. Amb les eleccions previstes pel 14 de febrer, des de JxCat admeten que ja han entrat en pre-campanya, i que lògicament veuen a ERC com el rival a superar a les urnes. A la cloenda del congrés fundacional, Puigdemont ha sentenciat que el seu partit no perdrà la "paciència": "Som els qui destinem els esforços que calen i tenim la convicció i esperança d'arribar al final del camí".

Puigdemont: "Pots perdre la paciència a mig camí si veus que era més dur del que pensaves, i recules o et plantes"

En aquest sentit, l'expresident ha carregat contra els qui "perden la paciència". "Es pot fer si vols córrer més de pressa que el temps, o la pots perdre a mig camí si veus que era més dur del que pensaves, i recules o et plantes". Sigui com sigui, Puigdemont ha reiterat que l'independentisme ha de superar el llindar del 50% dels vots per plantejar-se algun "gran salt".

Aprovació de les ponències

Per la seva banda, Artadi ha defensat la "transversalitat" i "centralitat" que representa Junts, després que les bases hagin aprovat les ponències organitzativa i política. La militància del partit ha avalat el text ideològic amb un 96% dels vots, i ha donat llum verda a la via de la "confrontació" contra l'Estat. Junts creu que l'estratègia portaria Espanya a una "negociació real", però si no arriba s'aposta per la via unilateral.

El document preveu sol·licitar la mediació de la UE per "forçar" un referèndum acordat amb Madrid si l'independentisme supera el 50% dels vots a les properes eleccions. Les bases han aprovat la ponència organitzativa amb un 94% dels vots, que accepta la doble militància "fins a una confrontació electoral". Hi han participat el 27% d'un cens total de 4.029 afiliats.