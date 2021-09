A les 18h, l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha quedat en llibertat a Sàsser sense mesures cautelars, de manera que si ho desitja pot tornar a la seva residència de Waterloo, a Bèlgica. Inicialment el director de l'oficina de l'expresident, Josep Lluís Alay, havia apuntat que podria ser que no pogués sortir de l'illa de Sardenya, però finalment el jutge de la Cort d'Apel·lació de Sàsser ha decidit que no sigui així. El que sí que haurà de fer Puigdemont és comparèixer el proper 4 d'octubre en la vista sobre la seva extradició, si bé podria declarar a través de videoconferència.



Enmig d'una gran expectació mediàtica, Puigdemont ha sortit a peu del recinte penitenciari i ha assegurat que "Espanya mai perd una oportunitat de fer el ridícul". També ha dit que la decisió del Tribunal General de la Unió Europea era "claríssima" sobre la suspensió de les euroordres, malgrat que el Tribunal Suprem ha mantingut el contrari i que les ordres seguien vives.



Puigdemont va ser detingut dijous al vespre a l'aeroport de l'Alguer, la ciutat catalanoparlant de Sardenya, a la qual ha viatjat per participar a un aplec de cultura popular catalana. En declaracions als periodistes des de les portes del tribunal, Josep Lluís Alay ha explicat que el jutge ha preguntat a Puigdemont si quan surti de la presó té previst anar a Espanya i que l'expresident li ha respost que no i que es quedarà a Sardenya a disposició de la justícia. Alay ha donat per fet que Puigdemont podrà participar al 33è Aplec Internacional ADIFOLK de l'Alguer com tenia previst.

De la seva banda, l'advocat italià de l'expresident, Agostino Angelo Marras, ha explicat que el fiscal no ha demanat cautelars i que, per això, ha pogut quedar en llibertat. D'aquesta manera, s'ha completart la primera fase per convalidar l'arrest. Després, tres magistrats hauran de decidir sobre l'extradició.



Segons Alay, el procés d'extradició ha de continuar perquè hi ha una ordre de detenció internacional. "Les autoritats italianes han de veure si aquesta ordre, com pensem nosaltres, no s'adequa al que va dir el tribunal de justícia de la Unió Europeu", ha dit.