Carles Puigdemont ha demanat aquest dissabte al president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, que "faci els deures" que li corresponen durant l'estiu, per avançar en l'objectiu de passar "dels gestos als fets".



Un cop acabat "el període de gràcia", "el normal seria que, amb la represa del curs polític, el senyor Sánchez ens il·lumini una mica" i digui quina és la seva recepta per resoldre el problema polític amb Catalunya, ha declarat el president exiliat en roda de premsa convocada a la delegació de la Generalitat a Brussel·les, on ha arribat aquest mateix dissabte en vol directe des d'Hamburg.

Puigdemont, que ha comparegut al costat del president de la Generalitat, Quim Torra, amb la major part dels seus consellers exiliats i de membres de l'actual govern com Laura Borràs, Jordi Puigneró i Maria Àngels Chacón, ha assegurat

que el seu viatge "no acaba aquí" i que anirà "fins a l'últim racó d'Europa" en defensa de la "justa causa del poble català" i fins que siguin posats en llibertat tots els independentistes a la presó.

Una tardor complicada

Quim Torra, per la seva part, ha recordat que en la seva primera i única reunió amb Pedro Sánchez li va advertir que tenien pel davant "una tardor prou complicada". El president ha insistit en què "el tema d'aquesta legislatura és el dret d'autodeterminació", a més de la defensa de les libertats, perquè hi ha presos polítics i exiliats, a més de milers de persones investigades perquè es va "donar la veu al poble per poder votar". "Estem oberts a qualsevol negociació o mediació internacional", ha remarcat Quim Torra.​

Puigdemont però ha emplaçat el president del Govern a passar dels gestos als fets i a correspondre d'alguna manera al suport que va rebre per la seva investidura. "Qui té deures és Sánchez, esperem que hagi aprofitat el temps", ha dit, i li recordat que el vot favorable dels independentistes va fer possible la seva arribada a la Moncloa. "No es pot voler els vots per convertir-se en president i després no actuar en conseqüència", ha declarat l'ex-president de la Generalitat.



"L'onze de setembre veurem la fortalesa del nostre moviment", com també en els aniversaris de l'1 d'octubre i en el de la proclamació de la República catalana, ha pronosticat.

Consell de la República

Puigdemont ha estat rebut a primera hora del matí a la capital belga pel president Quim Torra i la delegada del govern davant la Unió Europea, Meritxell Serret.



Ha tornat a Bèlgica després de la retirada per part de la justícia espanyola de l'euroordre contra ell i la resta de polítics independentistes exiliats, després de la decisió d'un tribunal alemany de no concedir l'extradició per l'acusació de rebel·lió formulada pel jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena.



A Alemanya va ser detingut fa 4 mesos quan tornava de Finlàndia. Ara vol centrar la seva activitat política a Bèlgica, des d'on vol activar el Consell per la República. "Reprendrem el fil amb tots els membres del Govern a l'exili, per fer una proposta compartiuda per tots els actors del sobiranisme", ha declarat aquest dissabte.

Molt enfadat amb Juncker

Espanya hauria de "rectificar" després del "fracàs" de la seva estratègia, ha afirmat Puigdemont. "És el moment que l'Estat espanyol s'alineï amb Europa i s'aparti de la temptació eurofóbica. La solució és més Europa", ha defensat.



No ha ocultat però la seva decepció i enuig per les reaccions del president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, i altres líders europeus davant la "violació de drets fonamentals en una part rellevant de la UE". "Estic molt enfadat", ha reconegut.