Puigdemont reconeix que hi ha "divisió, emprenyament i desmobilització" entre forces independentistes

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha reconegut que hi ha "divisió, emprenyament i desmobilització" entre forces independentistes després de "tres anys de repressió duríssima i agressiva" amb la persecució de "tots els poders de l'Estat". En el marc d'una conferència a la Universitat Catalana d'Estiu (UCE) a Prada de Conflent (Conflent), Puigdemont ha demanat una estratègia compartida dels independentistes per aconseguir reconeixement internacional de la República catalana, argumentant que "l'Estat sempre té preparada una paret" per frustrar la independència, però que és "una paret que ja està esquerdada".



L'expresident català i actual eurodiputat havia estat convidat a respondre en el seu discurs a una pregunta: "Independència desactivada?", i ha contestat amb l'exposició d'una anàlisi de l'actual conjuntura política i una invitació al debat entre independentsites per tal d'assolir la tantes vegades invocada "unitat estratègica": "Per mantenir activa la independència cal abandonar el fatalisme i alhora la intransigència; cal superar la moral de derrota i evitar les dreceres. Cal planificar, certament, però també hem d'acceptar que hi ha factors que no depenen de la nostra planificació i que poden arribar a ser determinants", ha resolt.

Defensa que l'única via "realista" per a aconseguir la independència és la "confrontació intel·ligent" amb l'Estat

Puigdemont ha defensat que l'única via "realista" per a aconseguir la independència de Catalunya és la "confrontació intel·ligent" amb l'Estat, del qual "no sortirà mai una plataforma negociadora per a l'autodeterminació de Catalunya". L'eurodiputat ha admès que "la via de l'acord amb l'Estat és la preferida per la immensa majoria dels catalans" per a resoldre el conflicte actual, però ha descartat que sigui una opció factible perquè "Espanya sempre té preparada una paret" per a frustrar les aspiracions nacionals de Catalunya, motiu pel qual cal cercar el reconeixement internacional.



"Som molts els que som conscients que l'única via transitable, realista i sense falses il·lusions és la gestió d'una confrontació intel·ligent amb l'Estat espanyol. És la via democràtica que segurament és la més insegura de totes, la més incerta, però lamentablement no en tenim una altra", ha exposat.

Puigdemont ha defensat que l'independentisme ha de promoure un "debat intern constant" en el qual els diversos actors es tractin com "aliats" en la recerca de la "unitat estratègica" que els va fer forts en el passat. "Ens hem de preguntar si fem suficient per a ser independents en lideratges, voluntats i raons. Perquè un pot voler mantenir actiu un procés que volem que acabi amb la independència de Catalunya, però no fer el necessari per complir amb aquesta voluntat. I quan dic això no excloc a ningú", ha dit.

El líder de Junts per Catalunya ha caracteritzat la "divisió, l'emprenyament i la demobilització" de l'independentisme com efectes secundaris de la repressió, però ha afirmat que aquests danys són "reparables".



Ha insistit en què l'objectiu de tots els poders de l'Estat és "desactivar la voluntat d'independència", però que han fracassat en l'intent, perquè malgrat les condemnes de presó i l'exili i les causes obertes als tribunals, algunes per "terrorisme", tots els dirigents represaliats segueixen "en actiu".



Ha recordat la utilització de fons reservats i serveis secrets per perseguir-los, sense cap control parlamentari, a més de les dificultats que es posen de manera "conscient" contra el teixit econòmic català, i ha remarcat que "els partits monàrquics només són resolutius" quan aproven mesures repressives i no en "buscar solucions".



"Si tot el talent de l'Estat s'hagués dedicat a buscar propostes atractives" per Catalunya, ha dit, potser no s'hauria produit el "trànsit cap a l'independentisme" fet per molta gent que abans votava en clau federalista".



"L'Estat no vol acceptar una solució acordada d'aquest conflicte", ha reiterat, abans d'insistir en "el deure de posar-nos d'acord". "Des del Consell per la República, intentem posar el marc per una aliança", la de les forces independentistes, ha assegurat.



Entre el públic hi havia representants polítics propers a l'expresident, com el vicepresident del Parlament, Josep Costa, la portaveu de JxCat al Congrés, Laura Borràs, i la portaveu del partit a l'Ajuntament de Barcelona, Elsa Artadi, entre d'altres.