Puigdemont reunirà aquest dijous els diputats electes de Junts per definir la seva estratègia d'investidura

Carles Puigdemont reunirà aquest dijous els 35 diputats electes de Junts a Perpinyà per definir la seva estratègia d'investidura després dels resultats de diumenge. Segons fonts consultades per l'ACN, l'expresident a l'exili no obrirà una ronda de contactes amb els grups parlamentaris com farà Salvador Illa, sinó que se centrarà a convèncer ERC, que de moment ha deixat clar que passarà a l'oposició.



En la roda de premsa de dilluns, Puigdemont va justificar la seva candidatura per ser president dient que pot obtenir més vots "en segons volta". Si ERC (20) i la CUP (4) li donen suport, obtindria entre 55 i 59 vots, mentre que la suma del PSC i Comuns només arriba els 48. Tot i això, el cap de llista de Junts necessitaria l'abstenció dels socialistes perquè queden lluny de la majoria absoluta, a 9 escons.

Està prevista una intervenció en obert del candidat de Junts després de la reunió d'aquest dijous per explicar les línies mestres de la seva actuació. Pel que fa al seu retorn, es manté per al primer debat d'investidura al Parlament de Catalunya ―que serà com a molt tard el 25 de juny―, independentment de si és proposat o no.