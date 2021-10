Puigdemont surt en llibertat després de declarar davant la justícia italiana

La justícia italiana ha decidit aquest dilluns deixar en suspens el procediment de l'euroordre contra l'expresident i eurodiputat Carles Puigdemont, segons ha informat el seu advocat italià, Agostinangelo Marras. L'euroordre, per tant, queda pendent fins que Luxemburg resolgui sobre la immunitat de Puigdemont i les prejudicials del magistrat Pablo Llarena. L'expresident ha sortit del tribunal de Sàsser (Sardenya) poc després de les tres de la tarda. "Estic molt content", ha dit, en italià, mentre saludava algunes de les persones que eren davant del tribunal per donar-li suport. L'advocat Gonzalo Boye ha escrit "Giustizia", també en italià, en el seu perfil de Twitter.



Així doncs, Puigdemont ha sortit en llibertat després de comparèixer aquest dilluns al matí al Tribunal d'Apel·lació de Sàsser. L'expresident ha arribat a les onze del matí als jutjats acompanyat dels seus advocats Gonzalo Boye i Agostrino Angelo Marras, així com el cap de la seva oficina, Josep Lluís Alay. També s'han desplaçat a Sardenya els eurodiputats Toni Comín i Clara Ponsatí, que no han tingut cap problema al control de passaports de l'aeroport. Puigdemont té la vista prevista a les 11.30, i a la tarda compareixerà en roda de premsa juntament amb la seva defensa. Quan Llarena ha conegut per la premsa la presència de Comín i Ponsatí a l'illa n'ha reclamat també la detenció a la justícia italiana.



Llarena reclama a la justícia italiana que també detingui Comín i Ponsatí

El secretari general de JxCat, Jordi Sànchez, s'ha mostrat convençut davant el jutjat que es "respectaran" els drets de Puigdemont com a eurodiputat i ha afirmat que la situació mostra "un contrast entre l'Europa lliure i democràtica i l'Europa tancada, excloent, que desobeeix els tribunals europeus, que és Espanya". La consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, també s'ha desplaçat a Itàlia. A més de membres de JxCat, també hi han anat delegacions d'ERC -encapçalada per la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà- i la CUP, a més d'entitats independentistes com Òmnium Cultural, l'ANC i l'Associació de Municipis per la Independència. A la porta dels jutjats l'esperaven també independentistes sards, que han cridat "Llibertat" a l'arribada de l'expresident.



La presència dels diferents sectors de l'independentisme contrasta amb la delegació de Vox, que també s'ha desplaçat a l'illa per exigir l’entrega de Puigdemont a l’Estat espanyol, com a acusació particular. Tot i que s'ha pogut veure com la vicesecretària jurídica de la formació d’extrema dreta, Marta Castro, ha entrat als jutjats, encara no se sap si ha pogut entrar a la sala de vistes.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, també ha mostrat el seu suport a Puigdemont via Twitter, afirmant que "és imprescindible la retirada de les euroordres i la fi de la persecució judicial i política". En la mateixa piulada ha insistit que "avui més que mai" cal l'amnistia i l'autodeterminació. Per la seva banda, Puigdemont ha agraït el suport d'Aragonès i ha assegurat que "la independència de Catalunya és també una necessitat de justícia".

Retorn de la immunitat parlamentària

Després que l'expresident fos arrestat el passat 23 de setembre a l'aeroport de l'Alguer i, posteriorment alliberat sense mesures cautelars, la seva defensa es mostra convençuda que no es prendran mesures contra ell tot i la forta pressió exercida pel Tribunal Suprem espanyol. El jutge Pablo Llarena ha insistit en què l'euroordre està activa i en reclama l'extradició, i, de fet, ha anat més enllà i reclama també a la justícia italiana que detingui Comín i Ponsatí. El magistrat ha recordat que segueixen vigents les ordres de detenció i entrega contra els tres eurodiputats, que tenen la mateixa situació. Llarena n'ha conegut la presència a Sardenya per la premsa i ha admès que no l'ha pogut confirmar.



Després de la detenció, Puigdemont va demanar al Tribunal General de la Unió Europea (TGUE) que li retornés la immunitat de forma cautelar per evitar-ne de futures. Com ja havien avançat, l'equip d'advocats de Puigdemont va registrar la sol·licitud de cautelars al TGUE, segons confirmen des del mateix tribunal. És la segona vegada que reclama protecció a Luxemburg, que al juliol va considerar innecessari que Puigdemont conservés de forma provisional la immunitat mentre es resolen diversos casos relatius a l'euroordre del Tribunal Suprem. Llavors, va considerar que el procediment d'extradició estava "suspès" i que no hi havia risc de detenció o execució de les euroordres.