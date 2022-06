Puigneró demanarà explicacions a Aragonès sobre la reunió per descongelar les relacions amb el Govern espanyol 

El vicepresident del Govern, Jordi Puigneró, ha assegurat que demanarà "explicacions" al president de la Generalitat, Pere Aragonès, sobre la reunió amb el cap de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, que està previst que se celebri abans de les vacances d'estiu. La trobada entre els dos presidents és un dels acords al que van arribar la consellera Laura Vilagrà i el ministre Félix Bolaños en la reunió que van tenir a la Moncloa i que certificava el desglaç entre ambdós governs, amb les relacions congelades des que va explotar l'escàndol de l'espionatge polític massiu a l'independentisme per part del CNI.

Puigneró ha fet una crida a no donar suport a les iniciatives del Govern espanyol al Congrés

"Demanaré les pertinents explicacions al president Aragonès sobre la reunió amb Sánchez perquè no tenim cap informació, només sabem que es produirà però no sabem ni quan ni l'ordre del dia", s'ha queixat Puigneró, que ha afegit que es va assabentar de la trobada de presidents a través de la roda de premsa de Vilagrà.



D'altra banda, el vicepresident també ha fet una crida als diputats independentistes al Congrés a no donar suport a les iniciatives del Govern espanyol a la cambra. "Amb el govern del PSOE calen menys reunions i més fer perdre votacions al Congrés, malauradament és l'únic diàleg que entén Sánchez", ha explicat.

Puigneró ha lamentat que la reunió s'hagi celebrat tot i que el Govern va anunciar en un acte al Palau de la Generalitat que es congelaven les relacions amb l'executiu espanyol fins que no hi hagués "explicacions i dimissions" pel Catalangate. "Vull entendre que aquesta reunió no ha servit per iniciar un procés de descongelament amb el govern de l'Estat perquè no hi ha cap element que ens faci veure que les relacions s'han de descongelar, al contrari", ha remarcat.