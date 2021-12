Puigneró diu que el Tren Blanc es va suspendre per la pandèmia i reclama a Renfe que el restitueixi

La Generalitat ha reclamat a Renfe que restituexi "quan abans millor" el Tren Blanc que connecta amb les estacions d'esquí a primera hora del matí en cap de setmana i festius. Ho ha explicat el vicepresident, Jordi Puigneró, que ha afegit que el servei es va eliminar durant la pandèmia. "És lògic que se suprimís, però aquest any s'havia d'haver tornat a posar", ha dit en un acte a Sort. Des que la plataforma d'usuaris de l'R3 Perquè no ens fotin el tren va denunciar-ho, diferents punts del territori s'han sumat a la petició de recuperar-lo.

"És lògic que se suprimís, però aquest any s'havia d'haver tornat a posar"

Des del Consell Comarcal del Ripollès i el Consell Comarcal del Berguedà han reivindicat la necessitat d'una connexió ferroviària a primera hora per evitar les cues llargues a les carreteres que s'han viscut aquest pont. Els ajuntaments de Ripoll i de Torelló també ho han reclamat.



El Tren Blanc és un servei semidirecte de l'R3 que unia a primera hora del matí l'Hospitalet de Llobregat amb Puigcerdà els dissabtes, diumenges i festius de la temporada de neu –amb inici al pont de la Puríssima i fins l'abril- per facilitar l'accés d'usuaris a les pistes d'esquí. El servei funcionava des del 2010 i circulava des de les 6 h aproximadament en sentit Puigcerdà amb parada a Barcelona, Granollers-Canovelles, Vic, Ripoll, Ribes de Freser i la Molina. També incloïa un tren de tornada a la tarda.



El vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat, Jordi Puigneró, ha remarcat que és una bona alternativa per als esquiadors que no han d'agafar el cotxe i ha dit que esperen tenir ben aviat una resposta de Renfe. Puigneró també ha afirmat que aquest fet és una "demostració més que el traspàs de Rodalies és necessari".



Per la seva banda, Renfe ha afirmat a primera hora del matí que tenien previst parlar amb la Generalitat per si és convenient recuperar el Tren Blanc i que ho analitzaran de forma conjunta.

Reclamació del territori

Entre les veus que han expressat indignació hi ha el president del Consell Comarcal del Ripollès, Joaquim Colomer. En declaracions a l'ACN, ha lamentat que ningú els ho hagi comunicat abans i que se n'hagin hagut d'assabentar per la premsa. Des de l'ens comarcal, han demanat explicacions al Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat i també al subdelegat del Govern espanyol a Girona. "Els hi hem fet saber el disgust i la poca falta d'empatia amb el territori, per eliminar-lo d'aquesta manera", ha afirmat. També ha admès que no tenen tampoc clar de si la seva supressió és competència de la Generalitat o bé de Renfe.



Des del Consell Comarcal del Berguedà també s'ha rebut amb sorpresa la decisió de suprimir el primer tren en cap de setmana que enllaçava amb les pistes de Puigcerdà. "Desconec els motius, però em consta que és un tren que funcionava bé i que portava molts esquiadors", assenyala el seu president, Josep Lara. En el cas de la seva comarca, asseguren que servia per "descongestionar" la C-16.