Acord per l'ampliació de l'aeroport del Prat

El Ministeri de Transports i la Generalitat han arribat a un acord aquest dilluns per a l'ampliació de l'aeroport del Prat mitjançant l'allargament de la tercera pista i la construcció d'una terminal satèl·lit, segons ha anunciat la ministra de Política Territorial i portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez, després de la reunió bilateral entre el govern espanyol i la Generalitat. Rodríguez ha confirmat que l'ampliació suposarà una inversió de 1.700 milions d'euros i ha qualificat l'acord de "grandíssima notícia" perquè permetrà que l'aeroport es converteixi en un 'hub' intercontinental. L'acord arriba després de mesos de debat i actes a favor i en contra del projecte.



La ministra portaveu també ha subratllat que suposarà la creació de 83.000 llocs de treball directes i 365.000 en total.

Aquesta tarda, les dues parts s'havien reunit en una trobada secreta a la seu del Ministeri amb la presència de la titular de Transports, Raquel Sánchez, i el vicepresident del Govern i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró. La inversió per a les obres suposarà una inversió de 1.700 milions d'euros, que seran incloses en el DORA, que el Consell de Ministres té previst aprovar al setembre.



L'acord s'ha forjat en una reunió que el vicepresident del Govern i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, ha mantingut amb la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, segons ha avançat ElDiario.es i ha confirmat l'ACN. La trobada, que no constava en l'agenda oficial del vicepresident, s'ha celebrat abans de la bilateral que han mantingut aquesta tarda els dos executius a la capital espanyola i també ha comptat amb la participació d'Aena, Maurici Lucena; i la nova secretària d'Estat de Transport i expresidenta d'Adif, Isabel Pardo de Vera. De moment, no han transcendit detalls de la reunió ni si s'ha avançat en un possible acord.

L'ampliació de les instal·lacions passa per l'allargament de 500 metres de la pista curta, la més propera al mar, i la construcció d'una terminal satèl·lit. L'allargament de la pista hauria de permetre que els avions de més envergadura hi poguessin operar però implica la invasió d'una zona de la Xarxa Natura 2000.



Aena ha ofert compensacions i traslladar aquesta zona mentre que els detractors de l'obra insten les autoritats a buscar alternatives, com és potenciar els altres dos aeroports comercials d'Aena: Reus i Girona. La connexió en alta velocitat dels tres aeroports és un dels punts que ha defensat sempre la Generalitat, que encara no s'ha pronunciat obertament si aposta per l'ampliació del Prat.

Mentrestant, durant els darrers mesos el president d'Aena, Maurici Lucena, ha instat la Generalitat a prendre una decisió aquest estiu perquè la inversió, de 1.700 milions d'euros, pugui ser inclosa en el DORA 2022-26 que el Consell de Ministres hauria d'aprovar, com a màxim, a finals de setembre. Del contrari, adverteix, aquesta actuació no seria una realitat fins aproximadament el 2035.