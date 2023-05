Punxa la manifestació de Desokupa, amb uns 700 manifestants pel centre de Barcelona

Manifestació desinflada de Desokupa al centre de Barcelona. Tot i augurar que aplegarien milers de persones, la realitat és que l'empresa de desnonaments extrajudicials n'ha reunit unes 700. La contramanifestació, convocada uns metres més enllà, ha congregat prop de 150 persones, segons l'Ajuntament.

La manifestació contrària ha reunit unes 150 persones

I és que segueixen les mobilitzacions a favor i en contra de l'ocupació arran de la polèmica al voltant dels dos edificis ocupats de la Bonanova, La Ruïna i El Cubo. Aquest dijous les dues manifestacions simultànies han tingut lloc al centre de Barcelona, on un desplegament policial més discret que fa dues setmanes ha evitat que es trobessin.



És la segona convocatòria que promou Desokupa, l'empresa amb forts vincles d'ultradreta que va fer una crida al desallotjament extrajudicial dels edificis, finalment impedit pels Mossos.

Proclames contra Colau, Sánchez i a favor del rei

En la protesta de Desokupa d'aquest dijous, que ha començat a plaça Universitat i s'ha desplaçat fins a plaça Espanya, s'han sentit nombroses proclames en contra de l'alcaldessa Ada Colau. La pancarta de la capçalera afirmava "La sociedad civil contra Ada Colau" i s'han sentit crits de "fora" i "dimissió", a més d'insults que tot i que alguns manifestants han reclamat aturar, s'han repetit en diverses ocasions.

Els crits contra els okupes també han sigut recurrents, així com insults a Pedro Sánchez, "Viva España", "Viva el rey" i "Desokupa no se toca".



D'altra banda, els Mossos han identificat un per un els 150 integrants de la manifestació a favor de l'ocupació. Els participants han sortit de la plaça dels Àngels, al cor del Raval, i a la ronda Sant Antoni han hagut de girar pel bloqueig policial.



Un cop al carrer Tallers, i després d'uns breus moments de tensió, han quedat encerclats a la plaça Castella, on els Mossos els han identificat.

Els Mossos eviten que els manifestants a favor dels ocupes arribin a la plaça Universitat. — Pol Solà / ACN

Polèmica electoralista

Fa setmanes que l'extrema dreta —Vox, Cs i Valents— alimenta la polèmica sobre l'ocupació, amb un focus especial en els dos edificis ocupats a la Bonanova, on no hi ha hagut problemes amb els ocupes. L'objectiu, pescar alguns vots de cara a les eleccions municipals.

El 98% d'ocupacions són en pisos buits

Arran d'això, l'ocupació va entrar de ple en la campanya, tot i que només l'extrema dreta ha brandat aquest espantall mentre que bona part dels altres partits han situat el focus en les dificultats en l'accés a l'habitatge i les desigualtats.

Precisament aquest dijous s'ha informat que el 98% de les ocupacions denunciades a Catalunya el 2022 van ser en habitatges buits. Són dades avançades per Ser Catalunya confirmades a l'ACN.



Hi va haver 159 violacions de domicili, és a dir, habitatges habitats, ja fossin primera (60%) o segona residència (40%). Això representa un 2,3% del total de les ocupacions. Les comarques gironines i el Camp de Tarragona són les que concentren més violacions de domicili pel que fa a segones residències.