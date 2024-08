La qualitat de l'aire a Barcelona registra els nivells més baixos d'NO2 gràcies a la ZBE

La qualitat de l'aire a Barcelona millora i assoleix els nivells més baixos de diòxid de nitrogen (NO2) de la història d'ençà que van començar els registres fa uns 25 anys. La millora s'atribueix, principalment, a la renovació del parc de vehicles arran de la posada en marxa de la Zona de Baixes Emissions (ZBE). Segons dades de l'Ajuntament, el 2023 el nombre de turismes que van circular a la ciutat amb etiqueta ECO va ser per primer cop superior als que circulaven amb etiqueta B (groga).

L'informe anual Avaluació de la qualitat de l'aire a la ciutat de Barcelona 2023 que publica aquest dilluns l'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) constata la tendència dels darrers anys de descens de l'NO2, un contaminant associat sobretot al trànsit. La mitjana poblacional d'exposició a NO2 també ha assolit el seu mínim des que es registra (2018) i el 2023 va ser de 26 µg/m3, per sota del valor del 2022 (31 µg/m3).

El document concreta els nivells de contaminació de l'aire a les estacions de mesura de la ciutat, mostra els mapes per carrers i per barris, calcula l'exposició de la població i estima l'impacte sobre la salut d'aquesta contaminació i el cost econòmic associat. També inclou 10 fitxes de districte per conèixer de forma ràpida els nivells de contaminació de l'aire a més petita escala.



Amb els valors registrats, durant l'any 2023 tant l'NO2 com les partícules PM10 i PM2,5 s'han mantingut per sota dels límits legals actuals fixats per la Unió Europea a totes les estacions de la ciutat. Tot i la millora, continuen per sobre dels valors guia de protecció de la salut establerts per l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i dels futurs límits legals europeus a partir de 2030. Un any més, l'informe conclou que la contaminació és un problema de salut pública important i que cal continuar implementant accions per millorar.

La polèmica ZBE

La ZBE ha estat farcida de polèmica entre la població arran de la seva aplicació a Barcelona, on cal recordar la sentència del Tribunal Suprem el novembre del 2023 contra la primera ordenança de la ZBE. Recentment, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha anul·lat també les ordenances municipals aprovades fa quatre anys a Sant Adrià de Besòs, l'Hospitalet de Llobregat, Cornellà i Esplugues per regular la ZBE dins les rondes de Barcelona.