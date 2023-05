Quant han gastat els partits en la campanya electoral del 28-M a Barcelona? Segons dades facilitades per les diferents formacions a l'ACN, la candidatura del PSC, encapçalada per Jaume Collboni, ha destinat uns 455.000 euros, seguida per la llista de Barcelona en Comú, que n'ha gastat 400.930, i per la d'ERC, amb una despesa d'uns 400.000 euros. Són els partits amb més representació al consistori barceloní.

Tanquen el rànquing de despesa la resta de partits barcelonins, tot i que aquests no han facilitat la xifra que s'han gastat en enviament de propaganda electoral a la capital catalana. En aquest concepte, el PSC ha destinat 231.832 euros, Barcelona en Comú 220.890 euros i ERC 100.000.

Valents, Trias per Barcelona, Cs i PP

La candidatura de Valents a Barcelona, liderada per Eva Parera, ha gastat 180.000 euros en despesa ordinària de la campanya. Fonts del partit asseguren que no tenen la xifra del que han destinat per enviar propaganda electoral a la capital catalana. Això sí, sumant els 71 municipis on Valents es presenta aquest 28-M, la factura per l'enviament de la tramesa electoral puja als 400.000 euros.

El pressupost de la campanya de Trias per Barcelona són uns 170.000 euros. La xifra tampoc inclou despesa de l'enviament de propaganda electoral. Fonts del partit argumenten que es tracta d'un concepte que va a banda del pressupost de campanya i que la tramesa de publicitat electoral es paga des de Junts a nivell de Catalunya.

La candidatura encapçalada per Anna Grau (Cs) calcula que s'ha gastat 150.000 euros en despesa ordinària de campanya. Asseguren que el mailing, com es coneix també l'enviament de propaganda electoral, està contractat pel partit a nivell estatal i que està centralitzat perquè així surt més econòmic. Tot i així, apunten que normalment aquesta despesa suposa entre 60.000 i 70.000 euros.

Per la seva banda, la campanya del PP a Barcelona ha costat gairebé 100.000 euros, concretament, 99.970 euros a despesa ordinària. Un xifra que no inclou el mailing ja que, segons fonts del partit popular, és una despesa que se centralitza des de la direcció del partit a Madrid. Per tant, el Partit Popular tampoc ha facilitat l'import total que ha dedicat a la cursa electoral de la capital catalana.

ERC i PSC augmenten el pressupost

Si comparem les despeses amb les últimes eleccions municipals del 2019, PSC i Barcelona en Comú es mantenen per sobre dels 400.000 euros. La candidatura d'Ada Colau ha reduït despeses passant dels 425.000 als 400.930 actuals. Mentre que els socialistes han incrementat el pressupost en uns 43.000 euros.

En canvi, ERC va ser dels partits amb menys pressupost el 2019 (246.250 euros) i ara l'ha incrementat fins als 400.000. És a dir, els republicans han afegit més de 150.000 euros per la batalla electoral a Barcelona.