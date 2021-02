Quarta nit de protestes a Catalunya a favor de la llibertat de Pablo Hasél

Milers de persones han tornat als carrers de Barcelona, Tarragona, Girona i també a Vilafranca del Penedès per quarta nit consecutiva per protestar contra l'empresonament de Pablo Hasél. Hi ha hagut aldarulls i enfrontaments amb la policia a totes les localitats en les manifestacions d'aquest divendres. En el cas de la capital gironina, el diputat electe de la CUP per Girona i exalcalde de Celrà, Dani Cornellà, ha hagut d'anar al CAP a ser atès d'un cop al cap. En un tuit, la CUP assegura que el diputat ha estat agredit pels Mossos d'Esquadra mentre intentava mediar durant la detenció d'una jove. Fins a les 21:30h, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès tres persones, dues a Girona i una altra a Vilafranca del Penedès, tot i que cap ha hagut d'ingressar a un centre hospitalari. De moment hi ha dos detinguts, també a la capital gironina.

A Barcelona, uns 400 manifestants s'han concentrat a plaça Universitat de Barcelona i, poc abans de les vuit del vespre, s'han començat a moure en direcció a la plaça Urquinaona, cridant consignes com ara "Plaça Urquinaona, ho tornarem a fer". Després d'arribar a Urquinaona han seguit caminant cap a Via Laietana, amb consignes com "Llibertat Pablo Hasél" o "A por ellos".



Un cop a Via Laietana, la manifestació, que segons la Guàrdia Urbana ha congregat finalment unes 1.500 persones, s'ha aturat al davant de la comissaria de la Policia Nacional, blindada amb tanques de seguretat i amb efectius policials. Després d'alguns minuts de tensió els manifestants han començat a llançar objectes contra la prefectura, una acció que no s'ha allargat gaire estona i després de la qual els concentrats han reprès la marxa.

Al capdavall de Via Laietana hi havia diverses furgonetes dels Mossos d'Esquadra, contra les quals també s'han llançat alguns objectes. Les furgonetes han retrocedit. Cap a l'avinguda del Marquès de l'Argentera alguns dels manifestants han començat a muntar barricades de contenidors, que poc després han encès en una foguera de grans dimensions. Durant la protesta han saquejat més de quatre entitats bancàries.



Els Mossos fereixen un diputat de la CUP a Girona

La manifestació de Girona ha concentrat unes 500 persones, on els manifestants han fet pintades amb els lemes "Mort al Borbó" i 'Llibertat Hasel' en els cristalls de l'edifici de la Generalitat a Girona, i també han encès focs davant els jutjats de la ciutat. Poc després, la línia policial de davant dels jutjats ha començat a caminar cap a la concentració sense arribar a carregar, i en aquest transcurs els agents s'han endut almenys dues persones. Un grup de manifestants ha trencat els vidres de diverses entitats a la plaça Independència i les han saquejat. També s'han format barricades al carrer Sèquia i s'han llançat pedres contra línia policial ubicada a la subdelegació del Govern.

Durant aquesta mobilització, el diputat electe de la CUP per Girona i exalcalde de Celrà, Dani Cornellà, ha hagut d'anar al CAP a ser atès d'un cop al cap durant la manifestació en contra de l'empresonament de Pablo Hasél a la capital gironina. Segons ha pogut saber l'ACN el diputat té un cop fort a l'orella que li hauria fet amb la porra un agent de la Brigada Mòbil dels Mossos d'Esquadra durant l'actuació policial per dispersar la protesta. Cornellà es planteja l'opció de denunciar els fets.



A Tarragona, unes 200 persones s'han manifestat amb la pancarta d'encapçalament "Amnistia i llibertat. Universitats per la llibertat". A les 19.15 hores, la mobilització ha començat sense incidents pel centre de la ciutat, al crit de "Els borbons són uns cabrons", i ha arribat enfront de la Universitat Rovira i Virgili. Després de llegir un manifest en el qual han reclamat "amnistia i independència", els concentrats han anat fins a l'entorn del campus Catalunya, on han format barricades i cremat algun contenidor. Mossos i Guàrdia Urbana han mantingut distància amb els manifestants i no hi ha hagut incidents. Un altre punt de la ciutat amb aldarulls ha estat la plaça Imperial Tàrraco, on diversos manifestants han incendiat contenidors i els han posat en la calçada.

Pel que fa a Vilafranca del Penedès, un grups de persones que participaven en una protesta han trencat les tanques de seguretat perimetrals de la comissaria de l'Alt Penedès i han tirat pirotècnia, pintura i pedres a una furgoneta dels ARRO.