Quatre de cada deu treballadors han estat afectats per un ERTO durant la pandèmia, segons UGT

Gairebé quatre de cada deu persones ocupades han estat afectades per un ERTO durant la pandèmia, segons la UGT. Un informe del sindicat apunta que el 38,29% de les persones ocupades han vist suspès temporalment, de manera total o parcial, el seu contracte de treball. A més, la contractació també s'ha reduït un 33% en comparació l'any 2019 per l'impacte de la pandèmia, sent el sector de l'hostaleria el més afectat: en aquest àmbit, hi ha hagut un 72,4% menys de contractació que l'any anterior.

Pel que fa a l’impacte sobre l’ocupació en els establiments afectats per les restriccions, com ara el comerç no essencial, el 59,6% ha aplicat una suspensió temporal de treballadors i treballadores, i el 57,6% no han realitzat la contractació prevista. El 43,9% del total d’establiments encara no han pogut recuperar tots els treballadors i les treballadores en ERTO.

L'informe de la UGT assenyala "l'alta capacitat de destrucció d'ocupació" del mercat laboral estatal a causa de "la temporalitat i la precarietat dels llocs de treball". A tall d'exemple, les xifres de desocupació juvenil, amb un increment anual del 43,04% passant de 29.277 des de l'inici de la pandèmia a 41.879 el febrer de 2021. La crisi també ha tingut un especial impacte en els majors de 45 anys, amb un increment de l'atur del 21,9%, i entre les persones immigrades, el més gran, amb un 43,95%.

El sindicat també calcula que 1.150.000 llocs de treball estan amenaçats en la dècada vinent a Catalunya per l'impacte de la pandèmia, que alhora corren el risc de ser mecanitzats. Precisament UGT assenyala que sectors molt indefensos amb aquests dos fenòmens com són l'hostaleria, el comerç a l'engròs o la construcció predominen en el sector productiu estatal.

Pel que fa a les ajudes, la UGT critica que l'Ingrés Mínim Vital (IMV) impulsat per l'Estat espanyol va arribar "de manera precipitada i amb escassa planificació", per la qual cosa les dades del desembre passat indicaven que un 38,5% dels expedients encara no s'havien resolt. La Renda Garantida Mínima (RGM) té una major cobertura que l'IMV, tot i que denuncia que només arriba al 8,5% de la població en risc de pobresa.

Augmenta la mortalitat laboral

L'informe també recull les dades de sinistralitat laboral que, a causa de la reducció de l'activitat econòmica s'ha vist reduït en un 38,70% respecte a les dades del 2019. No obstant això, mentre els accidents lleus, els accidents amb baixa laboral i els accidents greus han baixat, els accidents mortals han sofert un augment molt considerable, d'un 21,54%.