Una de cada quatre dones ha patit violència masclista en l'últim any a Catalunya

Un 79,3% de dones ha patit algun episodi de violència masclista durant la seva vida a Catalunya, i un 26,2% ho han fet en l'últim any, nou punts percentuals per sobre de les últimes dades, de 2016. Són xifres de l'Enquesta de Violències Masclistes de Catalunya, feta pel Departament d'Interior en col·laboració amb el Departament d'Igualtat i Feminismes.

Augmenta la violència digital, sobretot assetjaments

Pel que fa a l'edat de les víctimes, la més habitual és la de 30 a 49 anys, amb un 41,2%, seguida de la de 16 a 29 anys, amb un 33,2%. La violència sexual és la predominant, amb un 65% de dones que l'han patida, seguida de la psicològica (47,5%) i la digital (28%).

En la presentació de l'enquesta, aquest dijous, la directora general d'Administració de Seguretat, Sònia Andolz, ha assenyalat que les dones a Catalunya "saben identificar millor les violències masclistes" i reconèixer aquelles que han patit. En l'edició de 2021 s'ha detectat un augment de les violències digitals, especialment, assetjaments.



Aquest tipus de violència l'exerceixen sobretot homes que no han estat mai parelles, i en menor grau també exparelles. La secretària de Feminismes, Montserrat Pineda, ha subratllat que la violència en l'àmbit digital no només es dirigeix a la dona agredida, sinó a la resta, ja que és visible i pretén tenir un component d'exemplaritat. "És el carrer social, la plaça pública, on assetgen les dones per dir-los que marxin a casa", ha advertit Pineda, segons informa l'ACN.

La meitat han patit violència de la parella o exparella

Per tipologia de violència, el 15% de dones n'han patit d'econòmica, el 13,2%, física, i el 7,2%, vicària. A més, la meitat de dones enquestades han patit en algun moment violència psicològica per part de la parella o exparella, seguida de l'econòmica, física o sexual amb prop del 15%.

Una de cada tres ha patit violència abans dels 15 anys

Andolz ha indicat que aquest estudi estadístic, que es fa cada cinc anys, ajuda a entendre "el que està per sota de la línia del 'mar'" en l'iceberg de les violències masclistes -com se solen representar per totes aquelles que queden ocultes- i que aporta informació rellevant per dissenyar les polítiques públiques de prevenció, detecció i abordatge.



En el cas de les dones que han patit violència per part de l'exparella, més del 30% ho van fer quan hi havia menors a la llar, i en un de cada tres casos, els fills estaven presents en el moment de l'agressió.



D'altra banda, el 33,6% de dones enquestades van patir violència masclista abans dels 15 anys, majoritàriament comentaris, gestos sexuals o exhibicionismes (29,7%) i tocaments sexuals (11,5%). En el 42% de casos en menors, l'agressor era conegut i en el 29,5% era un familiar.

La majoria de violències encara no es denuncien

De les violències patides en l'últim any, només se n'han denunciat prop del 18%. El motiu majoritari per no fer-ho és la dificultat de recopilar proves, seguit de considerar que no eren fets denunciables o per por a més violència. Les dones que han patit violència en l'últim any declaren nivells superiors d'ansietat, insomni i tristesa respecte les que no ho han fet.

La secretària de Feminismes, Montserrat Pineda, ha destacat que la violència masclista és el principal problema de seguretat pública. Ha recordat que és una qüestió estructural i considera que l'enquesta mostra que a Catalunya les dones n'han "trencat" la normalització, informa l'ACN.



Pineda ha recordat que el Departament ha posat en marxa diversos protocols i accions per acompanyar les dones que pateixen violència masclista i que té activada la línia 900 900 120, un servei gratuït i confidencial, operatiu les 24 hores del dia i els 365 dies de l'any.