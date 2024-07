Quatre ferits greus en l'accident d'autobús a la C-32 entre Pineda de Mar i Tordera

Un autobús ha patit un greu accident aquest dimarts a l'autopista C-32 en un túnel entre Pineda de Mar i Tordera, al quilòmetre 125,7. El vehicle ha patit una col·lisió a la boca sud d'un túnel i ha quedat gairebé en vertical. Els tres ferits crítics han passat a estar considerats pacients greus un cop han arribat als diferents centres hospitalaris: Els tres estan ingressats a Vall d'Hebron, Can Ruti i Doctor Trueta de Girona, i hi ha un quart passatger greu a l'Hospital Comarcal de la Selva. La carretera podria estar tallada fins dimecres.

A l'autobús, que era de l'empresa Monbus i feia el servei per als treballadors dels centres logístics d'Inditex a Tordera i Palafolls, hi viatjaven 52 de persones, que han estat evacuades. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès un total de 47 persones. El gruix dels ferits han estat traslladats al pavelló municipal Can Xaubet de Pineda, on s'hi han desplaçat les autoritats per acompanyar els afectats.

Segons detalla el Departament de Salut, la passatgera traslladada al Vall d'Hebron és una noia de 28 anys amb una lesió medul·lar greu. Els metges també han estat valorant les lesions de la dona ingressada a Girona, de 40 anys i estable dins la gravetat. Pel que fa al pacient hospitalitzat a Can Ruti és un home de 40 anys en estat greu, pendent de resultats de proves. També a Badalona hi ha tres ferits lleus més, un d'ells és el conductor de l'autobús.



El conductor ja ha estat evacuat i es preveu l'arribada d'una grua de gran tonatge per poder baixar i estabilitzar l'autobús.



En el dispositiu #bomberscat hem mobilitzat un total de 24 dotacions amb 2 autoescales #GROS #UCM i 2 helicòpters amb efectius #GRAE i @semgencat pic.twitter.com/y30gOqTI5G — Bombers (@bomberscat) July 16, 2024

"Ha estat un accident molt greu", ha ressaltat el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, que destaca que el sinistre se suma als 5 simultanis de dilluns, amb un camió bolcat a l'AP-7 a Sant Cugat del Vallès que va generar complicacions severes en la mobilitat. La previsió és que l'autobús es retiri entre avui i demà, fet que obliga a tallar totalment la via. Lamiel ha anul·lat els actes que tenia i s'ha dirigit al lloc dels fets, on s'ha muntat un centre de comandament a l'antic peatge.

Protecció Civil ha activat l'alerta del pla d'emergències Procicat. En total, el SEM ha mobilitzat 14 unitats terrestres, 4 comandaments, 2 helicòpters medicalitzats, 4 vehicles de transport sanitari no urgent, un equip de psicòlegs i un equip d'atenció primària. Els Bombers s'hi han desplaçat amb 24 dotacions, inclosos unitats de rescat del GRAE amb helicòpter, i els Mossos d'Esquadra amb vuit patrulles. "Les tasques d'alliberament dels ferits han estat complexes", ha admès el cap operatiu de Bombers, Jordi Martín.



Investigació de l'accident

Mentrestant, els Mossos d'Esquadra han obert una investigació amb la finalitat de determinar les causes del sinistre. Per la seva banda, Lamiel ha posat de relleu l'envelliment del parc automobícilistic del país, "no només els autobusos", tot i que a hores d'ara no ha volgut vincular d'entrada aquesta situació amb el sinistre d'aquest dimarts.

En aquest sentit, Lamiel ha destacat que es fan treballs de control constant de vehicles en vies d'alta capacitat per abordar el seu estat, tot recordant l'accident d'autocar a l'AP-7 a l'alçada de Freginals, el març de 2016, en què hi van perdre la vida 13 persones: "Ens va marcar per sempre", ha conclòs.

Els afectats han destacat que la sotragada per l'impacte ha estat sobtada. En Ricardo és el germà d'una de les treballadores, que precisament avui començava a la planta d'Inditex a Tordera. Natural de Cartagena, s'ha mudat aquesta setmana a Barcelona, i per aquest motiu aquest dimarts tenia familiars seus a casa: "No recorda massa, quan entres en xoc és habitual, només que ha pogut sortir pel seu compte, s'ha donat un cop al cap, però ha estat conscient en tot moment", ha destacat.

CCOO adverteix de les "mancances d’un sector precaritzat"

CCOO de Catalunya alerta que és un "escenari que no és aïllat" i insisteixen que "molts dels accidents en el sector de transport per carretera es podrien evitar si es resolguessin les deficiències i la falta de regulació en algunes matèries". "Al sector de transport per carretera les condicions de treball han anat empitjorant en els darrers anys", lamenten sobre la "precarització del sector de viatgers". Afegeixen que manquen efectius de Mossos especialistes en transport, "ja que s’incompleix la normativa europea". Amb tot, demanen una mesa de treball transversal.