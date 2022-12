Quatre gelateries artesanes de Barcelona per assaborir els millors gelats nadalencs 

Les gelateries no només són ideals per refrescar-te durant els mesos d'estiu, també ho poden ser per Setmana Santa o Nadal. En els últims anys, moltes s'han reinventat per poder mantenir les seves portes obertes al públic la resta de l'any. Com? Oferint gelats de temporada.

A Catalunya, el torró és les postres per excel·lència de les festes de Nadal. No obstant, el panettone cada vegada té més adeptes. Segons el Gremi de Pastissers de Barcelona, el consum d'aquest dolç italià s'ha multiplicat per deu des del 2014. De fet, fa un mes, dos forns de la ciutat, la pastisseria L'Atelier Barcelona i el el mestre forner Daniel Jordà, van guanyar el premi al millor panettone artesà de xocolata i el millor panettone artesà tradicional (de fruita) de l'Estat.

Alguns mestres gelaters han agafat aquests dos productes típics del Nadal i els han convertit en gelat. Fem un recull de les millors gelateries artesanes de Barcelona on podràs assaborir gelats amb un toc nadalenc.

Badiani

La gelateria florentina Badiani porta creant nous sabors de gelats des del 1932. L'abril passat va obrir un establiment a Barcelona, al carrer del Rosselló 232. Des de la seva arribada a la capital catalana, s'ha convertit en una de les més freqüentades pels turistes i els autòctons.

Enguany, amb motiu de les festes de Nadal, ha elaborat un gelat amb base de panettone, xocolata blanca i fruites confitades, i un altre amb base de pandoro -un dolç típic nadalenc de la zona de Verona- i xocolata blanca.



Gelaaati!

Situada al carrer de la Llibreteria 7, Gelaaati! ofereix un gelat de panettone amb textura de mousse amb rom i crema de nata, decorat per una cascada de crema d'avellana i cacau. Una explosió de sabors que segur que no et deixaran indiferent.

Delacrem

Massimo Pignata s'ha convertit en dels mestres gelateres més destacats de Barcelona. Creador de la gelateria DelaCrem, ubicada al carrer Enric Granados 15, sol experimentar amb gustos innovadors, com el de crema de tomàquet amb pa i oli, el d'ostres, el de sorbet d'alfàbrega, el d'albercoc rostit amb romaní o el més recent, el gelat de sèsam negre



Per Nadal, DelaCrem presenta gelats de sabors com el torró de rovell torrat o el gelat de Selva Negra, inspirat en el tronc de l'arbre de Nadal.



Paral·lelo

Completa la llista de gelateries artesanes nadalenques de Barcelona el Paral·lelo, que ofereix un gelat de panettone únic, amb una base elaborada pel bar itailà Dual Café.