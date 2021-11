Quatre morts, dos d'ells menors, en un incendi declarat en un edifici de Barcelona

Quatre persones han mort, dues d'elles menors d'edat, en un incendi que s'ha declarat en uns baixos de la plaça de Tetuan de Barcelona. L'incendi s'hauria produït en un local de la planta baixa de l'edifici. L'incendi ha provocat també quatre ferits que han estat traslladats a diversos hospitals en estat lleu amb intoxicacions pel fum. El foc s'hauria generat a les sis del matí i hores d'ara estaria ja sota control. A més dels Bombers de Barcelona també han arribat al lloc dels fets diverses ambulàncies i efectius dels Mossos d'Esquadra. Han estat desallotjats els veïns de l'edifici sinistrat.



Segons els responsables dels Bombers l'edifici no corre perill i s'està ventilant l'escala de veïns un cop extingit l'incendi. El local, que havia estat una oficina bancària, podria haver estat ocupat per les víctimes, dos adults, un nadó i un infant.



