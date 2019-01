Queden en llibertat els vuit membres d'Arran que volien fer una acció de protesta davant del Tribunal Suprem

Els vuit membres d'Arran que van ser detinguts dimarts a Madrid quan intentaven fer una acció de protesta davant del Tribunal Suprem han quedat en llibertat aquest dimecres al migdia. El titular del jutjat d'instrucció número 11 de Madrid, Juan Javier Pérez, ha decidit deixar en llibertat sense mesures cautelars els activistes de l'organització juvenil de l'esquerra independentista, tot i que la Fiscalia demanava que se'ls impedís acostar-se a l'edifici del Tribunal Suprem en un radi de 1.000 metres. Això sí, els vuit, que s'han negat a declarar davant el jutge, continuen investigats per desordres públics.



Els fets van passar al voltant de les 14h d'aquest dimarts a la plaça Villa de París, quan els vuit joves, que portaven pancartes i pots de pintura, van intentar fer una acció "simbòlica" a la façana del Tribunal Suprem, on pretenien encadenar-se. Ràpidament, agents de la Policia Nacional els van reduir i els van detenir i posteriorment van ser traslladats a la comissaria de Moralataz, on van passar la nit. L'acció s'emmarcava a la campanya "Estripem la baralla, tombem el règim", amb la que es vol denunciar la repressió a la dissidència abans de l'inici del judici de l'1-O.

Aquest matí, una trentena de persones convocades per Arran s'han convocat a la sortida del jutjat d'instrucció número 11, on han denunciat la detenció dels seus companys per una acció simbòlica. Prèviament, dimarts al vespre es van fer concentracions als municipis d'origen dels detinguts: Barcelona, Ripoll, Sabadell, Castelldefels i València.



En un comunicat, Arran i l'organització antirepressiva Alerta Solidària han manifestat que consideren "excessiva i innecessària" la detenció dels joves per una acció merament simbòlica: "no podem permetre per exhibir una pancarta i engegar un pot de fum, acció que sovint es realitza a qualsevol manifestació, puguin detenir i fer passar la nit lluny de casa". El text també denúncia l'actuació policial i que inicialment no es permetés a l'advocat d'Alerta Solidària assistir els detinguts, amb l'argument que ja se'ls havia assignat un advocat d'ofici.