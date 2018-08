Querella contra la plana major del poder judicial espanyol per "prevaricació continuada"

L'Associació Atenes, una entitat que aplega juristes compromesos en la defensa dels drets civil i polítics, ha presentat una querella contra tots els magistrats de la cúpula judicial per un delicte de prevaricació pel nomenament de Carmen Lamela com a magistrada del Tribunal Suprem i pel tracte de favor amb la filla del president de la sala penal, Sofía Marchena. Aquesta associació ja havia presentat una querella contra el president del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes.



Els juristes consideren que Marchena, que s'estava formant com a jutgessa, va ser reassignada, en una decisió "sense precedents, com a fiscal "en una plaça creada només per a ella i amb un canvi de nota no justificat", un cop es va recuperar d'una malaltia que l'havia mantingut apartada de l'activitat. L'Associació Atenes denuncia el paper que va jugar la directora de l'Escola Judicial Gema Espinosa, com a col·laboradora necessària per dur a terme aquest tracte de favor.

També ressalten que la magistrada Carmen Lamela no comptava amb tants "mèrits objectius" com la resta de candidats que aspiraven al càrrec en la Sala Segona del Tribunal Suprem. Els juristes recorden que la magsitrada va haver de ser "corregida" pel Suprem en la instrucció de la causa contra els polítics independentistes i en l'emissió de les euroordres de detenció dels investigats,q ue van ser retirades.



A més, l'associació també afegeix que Lamela va ser assessora de la Unitat de Suport de la Secretaria General de Modernització i Relacions amb l'Admiistració de Justícia del Ministeri de Justícia del Govern del Partit Popular, raó per la qual creuen que "acredita suficientmet la relació de la magistrada Lamela amb els interessos polítics". També critiquen que "una part significativa i majoritària" dels membres del CGPJ "han estat promoguts i elegits" pel PP.