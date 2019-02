Qui dóna suport a la vaga general del 7-F?

De nou, la Intersindical-CSC ha mogut fitxa per fer coincidir una vaga amb el calendari de mobilitzacions independentista. Aquest dijous hi ha convocada una aturada laboral dies abans del judici per l’1 d’octubre, que començarà el pròxim 12 de febrer. En un inici, les dates proposades pel sindicat anaven del 5 al 7 de febrer, una forquilla de dies que havien de ser també el tret de sortida del judici, que finalment començarà el 12. La protesta suma fonamentalment el suport de partits i organitzacions independentistes, però no de grans sindicats.



La vaga està convocada per "reclamar la derogació completa de la reforma laboral del 2012, un salari mínim català de 1.200 euros mensuals o la recuperació de les lleis socials aprovades pel Parlament i aturades pel Constitucional". La Intersindical-CSC ja va registrar aturades el 3 d’octubre de 2017, dos dies després del referèndum, o el passat 21 de desembre, quan el president espanyol Pedro Sánchez va reunir el Consell de Ministres a Barcelona, també amb reivindicacions laborals.



Durant els darrers dies, els partits independentistes han anat anunciant els seus suports a la vaga. La portaveu d’ERC, Marta Vilalta, ja va anunciar fa una setmana que els republicans aprovaven la convocatòria per aconseguir la "derogació completa" de la reforma laboral, que "el govern del PSOE manté". Per una altra banda, el portaveu al Parlament de JxCat, Eduard Pujol, també ha afirmat aquest dilluns que els postconvergents secunden la iniciativa del sindicat, tot i que no ha aclarit de quina manera: "Deixarem que passin les hores per concretar la posició de JxCat perquè tinc la sensació que encara han de passar coses", ha afirmat des del faristol del Parlament. Cap dels dos partits ha aclarit si alteraran la seva assistència al ple convocat per aquell mateix dia.



En la mateixa línia, el Consell de la República, l’òrgan a l’exili liderat per Carles Pugidemont, ha emès un comunicat aquest dilluns cridant a la ciutadania a fer "un seguiment massiu" de l'aturada. Al text, el Consell expressa la voluntat que la vaga es desenvolupi "amb total respecte cap als drets civils, polítics i socials del conjunt dels ciutadans a tot el territori, amb el màxim esperit cívic i amb la màxima capacitat reivindicativa".



La CUP també va avalar la convocatòria d’"una vaga general pels drets socials i laborals, però també pels drets civils i polítics", en paraules del líder anticapitalista a la cambra, Carles Riera. Qui encara no s’ha pronunciat són els comuns, després que la seva portaveu al Parlament, Jessica Albiach, expliqués el passat 29 de gener que el seu grup participaria en les mobilitzacions "per la democràcia i contra el judici" de l’1-O si són "inclusives", sense determinar si això incloïa la vaga de la Intersindical.



Vaga sense els suports de CCOO i UGT

Altres entitats i organitzacions també s’han sumat a la iniciativa del sindicat independentista. Òmnium Cultural i l’ANC convoquen a la ciutadania a aturar-se aquest dijous, així com ho fan la USTEC-STEs-IAC, o la CGT, que també ha calendaritzat una sèrie de mobilitzacions en l’àmbit educatiu durant tota la setmana. Així mateix s’hi suma la COS, sindicat lligat a l’Esquerra Independentista; part del món estudiantil com el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans, el Sindicat d’Estudiants i Universitats per la República, o Metges de Catalunya, el sindicat majoritari de la sanitat catalana molt mobilitzat durant la passada tardor.



Per la seva banda, les dues organitzacions laborals majoritàries s’han desmarcat de la jornada de mobilitzacions. CCOO considera legítima la convocatòria i manté la seva demanda de llibertat pels presos, però prefereixen mantenir-se al marge. La UGT, per la seva banda, s’ha limitat a dir que mantindrà mobilitzacions de perfil propi sense aclarir quina és la seva adhesió. La falta de suports d'aquestes dues organitzacions fan preveure una baixa participació de la vaga als centres industrials.



Com ja és habitual, la patronal catalana Foment del Treball ha critica la vaga del 7 de febrer, ja que consideren que està convocada amb “motivacions polítiques” i és "aliena als interessos professionals dels treballadors".