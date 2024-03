'Qui va matar Cachou?', TV3 estrena  dimarts un documental sobre la mort de l'os als Pirineus

El 9 d'abril de 2020, en ple confinament per la pandèmia de la Covid-19, una patrulla d'Agents de Medi Ambient del Conselh Generau d'Aran va trobar mort l'os Cachou en una zona de difícil accés de Les. Aquell succés, que en un inici es va associar a una baralla amb un altre os, va derivar en una investigació per homicidi, després que Mossos d'Esquadra i Agents Rurals determinessin que l'animal va morir enverinat amb un anticongelant.

Aquest succés va despertar molta polèmica, que encara dura a dia d'avui. El programa de reportatges Sense ficció estrena dimarts vinent a TV3 el docuthriller Qui va matar Cachou?, que narra en format true crime la història de la mort per enverinament de l'os Cachou. Un cas molt mediàtic que podria portar els autors del crim al primer judici penal per la mort d'un animal protegit.



El documental s'estrena després de més de dos anys de recerca. Està dirigit per David Fontseca, que també és responsable del guió, juntament amb el periodista Josep Maria Flores, que va morir el novembre passat. És una producció de 3Cat, en coproducció amb La Kaseta Ideas Factory i la col·laboració de Taempus Media i el suport de l'ICEC.

Una investigació sense precedents

Els Agents Rurals i els Mossos d'Esquadra, sota la direcció d'una jutgessa de Vielha, decidida a destapar qui hi havia darrere l'enverinament de l'os Cachou, inicien una complexa investigació sense precedents, amb intervencions telefòniques, escorcolls i detencions. Durant la instrucció, la policia investiga càrrecs polítics, funcionaris, ramaders, caçadors i empresaris de la Vall d'Aran, per intentar descobrir els autors de la mort de l'os Cachou. Hi ha dos encausats: un exconseller del Consellh Generau d'Aran i un agent de Medi Natural.

Durant la investigació, i gràcies a les trucades telefòniques intervingudes, els Mossos també van destapar una xarxa de distribució de cocaïna que fa que el cas sigui encara més controvertit. El documental aborda també el debat sobre la reintroducció de l'os bru al Pirineu. Un conflicte entre la població de les zones rurals i les decisions polítiques preses a quilòmetres de distància del lloc on s'implanten.