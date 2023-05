Qui s'ha imposat als consells comarcals?

Les eleccions municipals de diumenge han situat Compromís Municipal, la marca amb què Junts per Catalunya es presentava a la majoria de pobles i ciutats, com a principal força en 18 consells comarcals. ERC, en canvi, en lidera 15, i el PSC se situa en tercera posició, amb 7. En molts casos, però, no hi ha majoria absoluta i en les properes setmanes caldrà veure quins acords s'hi tanquen per determinar qui els governa.

El mapa mostra el control de Junts a les comarques gironines, a la zona de Ponent i a part de les Terres de l'Ebre, a la part nord de les comarques central i a una part del Pirineu i l'Aran. Per darrere, ERC ha aconseguit 15 consells comarcals, a la zona de la Catalunya Central, Ponent i Pirineu i a una part del Camp de Tarragona. El PSC ocupa la tercera plaça amb 7 consells comarcals, majoritàriament a l'àmbit metropolità.

Així, els consells comarcals que lidera Junts – Compromís Municipal, per ordre alfabètic, són els de l'Alt Camp, l'Alt Empordà, l'Alt Penedès, l'Alt Urgell, l'Anoia, el Baix Ebre, el Baix Empordà, el Berguedà, la Cerdanya, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Garrotxa, el Gironès, el Pla de l'Estany, la Segarra, el Segrià, la Selva i la Terra Alta.

De la seva banda, ERC, a través de la marca municipal Acord Municipal, és primera força als consells comarcals de l'Alta Ribagorça, del Bages, del Baix Camp, del Moianès, del Montsià, de la Noguera, d'Osona, del Pallars Jussà, del Pallars Sobirà, del Pla d'Urgell, del Priorat, de la Ribera d'Ebre, del Ripollès, del Solsonès i de l'Urgell.

Pel que fa al PSC, la marca Candidatura de Progrés ha aconseguit 7 encapçalar consells comarcals, el del Baix Llobregat, el del Baix Penedès, el del Garraf, el del Maresme, el del Tarragonès, el del Vallès Occidental i el del Vallès Oriental.