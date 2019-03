Quim Torra decideix retirar els llaços grocs del Palau de la Generalitat i de les conselleries 

Punt i final a la polèmica per la presència de símbols polítics als edificis públics. Almenys de moment. El President de la Generalitat ha decidit treure els llaços grocs del Palau de la Generalitat i de tots els edificis públics.



"Els llaços grocs, a Catalunya i arreu del món, són un símbol de record i reconeixement amb aquelles persones injustament allunyades de la seva societat.

El cap del Govern reitera que no dóna ni donarà cap ordre com li havia exigit la Junta Electoral Central. El Govern va acordar dimarts que, més enllà de la seva voluntat política, se seguiran les recomanacions de la Sindicatura de Greuges, mantenint un respecte ple a la llibertat d’expressió", ha dit el president Quim Torra en una nota difosa al vespre d'aquest dimecres.



El Síndic de Greuges havia emès un informe en què recomana a la Generalitat retirar els llaços grocs i les estelades dels seus edificis durant el període electoral, és a dir, segueix el que va dictaminar la Junta Electoral Central (JEC). El Síndic, Rafael Ribó, ha comparegut en roda de premsa per explicar el contingut d'un informe demanat dimarts pel president de la Generalitat, Quim Torra, que havia decidit presentar recurs i no atendre les dues ordres de la JEC exigint la retirada de les estelades i els llaços grocs dels edificis públics. L'organisme estatal va rebutjar dimarts a la tarda el rebuig de Torra, que en tot cas va dir que faria cas de la recomanació que fes el Síndic de Gregues.



Segons Ribó, "durant el període electoral, en els edificis institucionals, cal mantenir la neutralitat política i s'han d'abstenir de col·locar aquest tipus de simbologies de les façanes". Això sí, el Síndic acota la retirada al període electoral, ja que fora d'aquest moment manté el criteri exposat ja al setembre de l'any passat, quan va pronunciar-se en contra de limitar l'exercici de la llibertat d'expressió a l'espai públic i també a les dependències institucionals.



Pel que fa als funcionaris i a la resta de personal de l'administració, el Síndic manifesta que "com a persones titulars de drets fonamentals, tenen garantit el dret a la llibertat d'expressió en el lloc de treball, per bé que l'Administració pot circumscriure'l a determinats espais a l'interior de les dependències per garantir la coexistència d'aquest dret amb el dret de la ciutadania a gaudir d'una administració neutral".

En els seus recursos, Torra havia manifestat que considera que demanar la retirada dels símbols és un "atac a la llibertat d'expressió", ja que parteix que el llaç groc o l'estelada no són "símbols partidistes", com sí que entén la Junta Electoral. L'organisme va advertir el president que si no retira els símbols li podrien exigir "responsabilitats administratives o penals" si s'escau.



La JEC considera que l'estelada és "un símbol legítim" que reflecteix les aspiracions d'una part de la societat, la independentista, i que pot ser utilitzat per les formacions polítiques en la seva propaganda electoral, però no pels poders públics "com a mínim durant els períodes electorals", ja que la LOREG els exigeix ​​"mantenir una rigorosa neutralitat política".



Pel que fa als llaços grocs, l'argumentació és similar, ja que es tracta d'un símbol que pretén recordar que dirigents o candidats pertanyents a formacions polítiques que es presenten a les properes eleccions es troben en situació de presó preventiva. "També aquí el símbol es pot utilitzar legítimament per determinades formacions polítiques, però no per les autoritats públiques que han de respectar la neutralitat política durant els processos electorals", conclou la JEC.