Quim Torra sobre el diàleg amb Pedro Sánchez: "Per anar-nos-hi a fer fotos no calia que hi anéssim"

El tret de sortida del curs polític arriba amb la polèmica pels llaços grocs trepitjant fort. El president de la Generalitat, Quim Torra, ha tornat a criticar la posició de Ciutadans envers el conflicte, partit que ha abanderat el discurs més bel·ligerant contra la presència de llaços grocs al carrer. El president ha fet una crida per unir-se contra les "brots feixistes", en al·lusió als grupuscles d'ultradreta que es van manifestar conjuntament el passat dimecres, així com els que han participat de les brigades per despenjar simbologia pels presos. Torra, però, es mostra optimista amb el tarannà de la societat catalana: "No em preocupa que vagi a més perquè la cohesió farà aturar qualsevol escalada", ha dit.



En una entrevista a El Punt Avui TV, el president Torra i l'expresident a l'exili Carles Puigdemont han valorat l'actualitat política des de Waterloo, a Bèlgica, a les portes d'un setembre que significa l'inici de mesos intensos per a l'independentisme. Uns mesos que hauran de donar cabuda a la commemoració de l'1 d'octubre i de totes les cites pel moviment sobiranista alhora que el Govern i l'executiu central segueixen amb els espais de negociació. Torra ha dit que està diposat a explorar "amb totes les conseqüències que calgui" el diàleg entre ambdós institucions però sense cedir en les aspiracions independentistes: "Si algú pretén que els catalans no plantegin en aquests àmbits el dret a l'autodeterminació i el retorn dels presos i exiliats, no entén la situació a Catalunya. Per anar-nos-hi a fer fotos no calia que hi anéssim".



En referència a la causa oberta a Bèlgica contra el jutge Pablo Llarena, qui s'ha mostrat especialment crític ha estat Puigdemont, que considera molt greu que el govern espanyol hagi contractat un bufet d'advocats per portar la defensa del magistrat del Suprem: "Si es converteix en part, és una pèssima notícia per a la separació de poders, que s'ha de practicar i protegir".

Puigdemont no tornarà a ser president

De cara el curs entrant, l'expresident a l'exili ja ha anunciat que no es tornarà a postular pel càrrec de president de la Generalitat per molt que en aquest mandat s'arribi a assolir la independència.



A més, el president Quim Torra també ha anunciat que han arribat a un tracte entre Junts per Catalunya i ERC sobre la suspensió de diputats dictada per Llarena on també està involucrat Carles Puigdemont. Aquest debat va generar tensió entre els republicans i els postconvergents, els quals es negaven a suspendre a Puigdemont.