La mesa del Parlament ha avalat la continuïtat de Quim Torra com a diputat. Ho ha fet amb el suport del conjunt del sobiranisme i també del PSC. L’organisme s’ha reunit després de rebre, unes hores abans, l’informe dels lletrats de la cambra en què es ratifica la continuïtat de Torra com a diputat i, també, com a president. A grans trets, l’informe dels serveis jurídics del Parlament considera que la Junta Electoral Central (JEC) no és competent per decidir el cessament de Torra fora del període electoral i que, en qualsevol cas, l’eventual pèrdua de la seva condició de diputat no implicaria que deixés de ser també el president de la Generalitat.



D’aquesta manera, l’organisme rector de la cambra es desmarca de la decisió de la Junta Electoral Central (JEC) d’inhabilitar-lo immediatament com a diputat, a instància de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que l’inhabilita durant un any i mig com a càrrec públic després de ser condemnat per desobediència pel cas dels llaços grocs. La sentència del TSJC, però, no és ferma i, de fet, Torra l’ha recorregut. A més a més, divendres la Junta Electoral Provincial de Barcelona va declarar vacant l’escó de Torra, una decisió que el Parlament no comparteix i no seguirà.



A més a més, la reunió de la mesa, que ha estat ampliada i ha comptat també amb representants dels subgrups, ha rebutjat els escrits de Cs i PP que reclamaven el “cessament immediat” de Torra com a diputat.