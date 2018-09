Quim Torra no descarta anar al Congrés a explicar la proposta del Govern

Primera reunió de l'executiu d'aquest curs polític el mateix dia que el president del Govern, Quim Torra, farà una conferència al Teatre Nacional de Catalunya (TNC) titulada "El nostre moment", on s'espera que es desvetllin les línies de treball que portarà a terme el Govern durant la ja batejada com a tardor calenta. Segons ha dit la portaveu Elsa Artadi en roda de premsa, el Consell Executiu no ha abordat aquest dimarts el contingut del discurs del president que, tal com va avançar la portaveu d'ERC, Marta Vilalta, està consensuat amb els republicans.



Artadi no ha avançat ni una coma sobre els temes candents que s'espera que Torra encari des del TNC: la negociació d'un referèndum amb l'Estat; el judici contra els presos i exiliats catalans pels fets de l'1-O; les mobilitzacions a les quals Govern podria fer crida o donar suport -com ara la marxa que va proposar Torra aquest diuemnge- i l'acció parlamentària que el president voldrà emprendre des de l'independentisme.



Pel que fa a la fita més propera, la de l'11 de setembre, el Govern ja ha anunciat quins seran els actes oficials i Artadi ha assegurat que els membres de l'executiu assistiran a les celebracions més importants del dia. No passa el mateix amb l'aniversari més significatiu d'aquests propers mesos, el del referèndum de l'1 d'octubre. Artadi ha dit que encara estan concretant quina serà la fòrmula: "És un debat que hem començat a fer ara", ha dit.

Negociacions amb l'Estat

Paral·lelament a la reivindicació de les dates assenyades de l'independentisme, el Govern català segueix responent a l'espai de diàleg que ha obert l'executiu de Pedro Sánchez. Aquest dimarts, però, una nova proposta ha arribat a Palau però no de la mà del socialisme espanyol. La presidenta del Congrés dels Diputats, Ana Pastor, ha convidat a Quim Torra a comparèixer a la cambra per establir un "diàleg constructiu" on hauria d'escoltar la resta de diputats.



La proposta, que ha agafat als membres de l'executiu al final de la reunió, no ha estat rebutjada pel Govern, ans el contrari: "No és un 'no', no ens taquem. Sí que volem saber més detalls", ha explicat Artadi, qui ha expressat el dubte sobre si es proposa un monogràfic de debat sobre la situació a Catalunya, "la manca de democràcia i la vulneració dels drets". A més, la portaveu es manté prudent a la proposta, ja que considera que qui hauria d'abanderar-la seria el govern socialista i no l'oposició popular.

Pel que fa a les reunions que s'haurien de celebrar en el marc dels acords de la Comissió Bilateral, Artadi ha anunciat que es coneixeran les dates durant la setmana vinent; reunions que s'han de celebrar abans de l'últim dia d'aquest mes. A més, també preveu que la segona trobada entre el president Sánchez i el president Torra arribi a l'octubre, probablement en ple cicle de mobilitzacions independentistes, tot i que ambdós mandataris encara no s'han posat en contacte i no han concretat la data.



La reunió que sí se celebrarà d'aquí a tres dies és l'esperada Junta de Seguretat de Catalunya, que previsiblement donarà de parlar sobre la polèmica dels llaços grocs d'aquest mes d'agost. Artadi ha insistit altre cop en que el Govern no considera que sigui l'espai adient per tractar la problemàtica, ja que no reconeixen que aquesta qüestió recaigui en les competències de l'Estat, però assegura que "no volen quartar cap mena de debat": "No posarem en risc una reunió que ha de tenir lloc d'aquí tres dies", ha dit.

Diputats suspesos per Llarena

Artadi tampoc ha entrat en matèria en la gran polèmica que va quedar oberta durant els últims dies del passat curs polític, la suspensió dels diputats investigats per Llarena. Segons la portaveu de Govern, és un tema que afecta al Parlament de Catalunya i, per tant, s'està parlant des dels grups polítics. El que sí assegura i que ja va avançar ERC és que existeix un preacord entre les dues forces independentistes implicades, els republicans i Junts pel Sí: "Hi ha la voluntat de que comencem el curs parlamentari i els plens amb tot això tancat. És un compromís dels dos grups que així serà", ha assegurat.



Les diferències entre les dues forces es van servir quan els postconvergents van negar-se a fer dimitir a l'expresident Carles Puigdemont com a diputat després que el magistrat Pablo Llarena el suspengués de funcions, mentre els republicans sí que plantejaven treure l'escó a Oriol Junqueras, Josep Rull, Jordi Turull i Jordi Sánchez per tal de preservar la majoria independentista a la cambra. Caldrà esperar a les pròximes setmanes per conèixer els detalls d'aquest acord, que no tindrà implicacions fins que no comenci l'activitat parlamentària, la primera setmana d'octubre.