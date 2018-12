El president de la Generalitat, Quim Torra, ha iniciat a les 9.00 hores d'aquest diumenge un dejuni de 48 hores en suport dels presos sobiranistes en vaga de fam, dejuni que ha començat al barri de Sarrià de Barcelona i que continuarà en el Monestir de Montserrat, on pernoctarà dues nits.



El president català ha arribat sobre aquest matí al dipòsit del Rei Martí, al barri de Sarrià de Barcelona, per participar en el dejuni que diverses persones realitzen en aquest local, seguint la convocatòria de la plataforma Prou Ostatges.

Torra tenia previst seguir en aquest fins aquesta tarda en aquest centre, per anar a continuació a Montserrat i participar en un altre dels dejunis en solidaritat amb els presos, que es realitzen al monestir i altres llocs de Catalunya.



Segons fonts de la Generalitat, el president català passarà les nits de diumenge i dilluns a Montserrat, encara que no s'ha concretat si es quedarà al monestir tot el temps, perquè també té previst reunir-se aquest diumenge amb el conseller Miquel Buch per tractar la polèmica per les càrregues dels Mossos d'Esquadra en les manifestacions antifeixistes a Girona i Terrassa.

El president de la Generalitat preveu seguir amb el seu dejuni fins al dimarts al matí, quan presidirà el Consell Executiu del govern català.

Com es troben els presos en vaga de fam?

Jordi Sànchez i Jordi Turull van ser els primers a iniciar la vaga de fam, a la qual tres dies després es van sumar també Josep Rull i Joaquim Forn, tots ells empresonats de manera preventiva al centre penitenciari de Lledoners (Baages).



En una entrevista concedida a la ràdio pública de Catalunya, Jordi Turull i Josep Rull, han afirmat que físicament es troben "molt millor del que podríen imaginar", tot i ser conscients que són "molt al principi". "Anímicament, molt convençuts del que fem, i molt agraïts per l'escalf i suport de tanta gent", afirma Turull.