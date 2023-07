Quines afectacions per la salut pot provocar un cop de calor? Recomanacions per evitar-lo

Beure aigua, refrescar-se i buscar l'ombra són alguns dels consells més importants per evitar els cops de calor. I és que davant l'augment de les temperatures de l'estiu i l'onada de calor actual, és molt rellevant prendre precaucions, especialment en les hores de màxima exposició del sol.

En aquest sentit, l'Hospital Clínic de Barcelona ha alertat aquest dilluns sobre els perills que poden suposar els cops de calor, sobretot en gent gran, ja que tenen el sistema termoregulador "atrofiat", i en els infants, puix es troben en fase de desenvolupament. La doctora Elisenda Gómez-Angelats, internista de l'Àrea d'Urgències, ha alertat que les elevades temperatures de l'estiu i un temps excessiu de permanència al sol poden desencadenar una insolació i/o un cop de calor.

L'any passat l'hospital Clínic Barcelona va atendre 12 casos de cops de calor (com a primer diagnòstic). Al llarg del passat estiu, fins a 120 pacients amb simptomatologia atribuïble a la calor van ser atesos a tota Catalunya, mentre al conjunt de l'Estat es van registrar 4.700 morts atribuïbles a les altes temperatures.

L'Hospital Clínic adverteix també que les patologies produïdes per la calor estan "molt infradiagnosticades". La doctora ha apuntat que la xifra d'afectats ha augmentat els últims anys no només perquè la població està més envellida i té més patologies prèvies, sinó també pel canvi climàtic.

Símptomes i recomanacions

Gómez-Angelats ha alertat que cal estar alerta als primers símptomes d'esgotament per calor. L'especialista ha assenyalat la set intensa, la sudoració abundant, el mal de cap o, fins i tot, les nàusees com a principals símptomes. Davant aquestes casuístiques, el més important és hidratar-se i refrescar-se amb un ventilador, aire condicionat o amb un bany d'aigua freda.

Persones caminant per l'Eix Comercial de Lleida, quan el termòmetre marca 33 graus, en una imatge d'arxiu. — Laura Cortés / ACN

La doctora ha explicat que és molt rellevant evitar les hores de màxima exposició solar, entre les 12 i les 16 hores, i recomana fer exercici a primera hora del matí o última hora de la tarda (caminar o córrer, per exemple). Es tracta d'una franja en la qual les temperatures són més suaus i és més fàcil trobar zones d'ombra. Al mateix temps, i sobretot, amb la gent més gran és important una hidratació regular.

Per tal d'evitar els cops de calor també cal utilitzar roba adequada per protegir la pell exposada: roba ample i lleugera, de colors clars. Tanmateix, cal cobrir el cap amb un barret, fer servir ulleres de sol amb protecció de raigs UVA i UVB i aplicar protector solar de manera regular i amb la graduació òptima.

Els cops de calor, un primer diagnòstic

Quan una persona pateix un cop de calor, la temperatura del cos puja i pot arribar als 40 graus i alhora pot suposar un perill per a la salut i agreujar una malaltia crònica. Un cop de calor pot tenir conseqüències més greus, per la qual cosa s'ha de buscar assistència mèdica amb urgència.

A l'Àrea d'Urgències de l'hospital Clínic de Barcelona s'hi atenen casos de pacients el diagnòstic principal del qual és un cop de calor, però sobretot pacients d'edat avançada, majors de 70 anys, amb alguna malaltia crònica que es veuen "descompensats" per culpa de la calor i les altes temperatures. La majoria de les persones que s'atenen a Urgències es donen d'alta al cap d'unes hores, però en alguns casos poden quedar-se ingressats un o dos dies fins a la seva estabilització.

"Després de 24 o 48 hores de l'inici de l'onada de calor, comencem a veure que gent gran i amb patologia prèvia no ve pel cop de calor sinó per un esgotament per calor", ha dit aquest dilluns Gómez-Angelats. La doctora detalla que, a vegades, els símptomes produïts per la calor es confonen amb els de la mateixa malaltia. "El que intentem és identificar per què es descompensen els malalts" i posar-hi aturador: en cas contrari, el malalt "acabarà amb un cop de calor clàssic", segons la doctora.