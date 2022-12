Quines històries s'amaguen darrere dels números premiats de la Loteria de Nadal a Catalunya?

La Loteria de Nadal ha tocat força a Catalunya. Molts punts de venda de loteries a Catalunya han repartit butlletes premiades, i l'alegria s'ha desfermat en centenars de llars catalanes, cadascuna amb la seva història. En dates com aquestes la felicitat és contagiosa. En total han caigut gairebé 157 milions d'euros al territori català, entre la Grossa, el segon premi i alguna altra sèrie del cinquè. Entre els afortunats, veïns i veïnes de localitats com Puigcerdà, Olot, Barberà del Vallès, Barcelona, Platja d'Aro, Rubí, Sant Vicenç de Castellet i l'Hospitalet de Llobregat.

"Estic desconcertat i molt content, ha estat una sorpresa", ha assegurat aquest dijous al matí Xavi Cañas, propietari d'un estanc a la Zona Franca de Barcelona. Com reaccionar si reparteixes 1.200.000 euros? "Esperem que sigui per a veïns del barri. És un moment molt dur i la gent ho està passant malament", ha afirmat Cañas.

I és que les històries que hi ha darrera de cada butlleta agraciada amb un premi de la Loteria de Nadal és digne d'explicar. És el cas, per exemple, d'Ibrahim Cante, un home senegalés que viu a Olot i va arribar en pastera a Catalunya l'any 2017. "És el primer cop que compro loteria", ha explicat Cante, qui ha assegurat que encara no sap què farà amb els 125.000 euros del segon premi que li han tocat, tot i que li faria il·lusió impulsar la seva carrera com a músic.

Ibrahim Cante va comprar una butlleta amb el número 04074 a l'administració número 1 d'Olot, que ara ha repartit el segon premi de la rifa i que el 2018 va repartir la Grossa. "Estem molt contents, hem repartit alegria a 450 persones premiades", ha explicat a l'ACN el propietari de l'oficina, Alfredo Alfaro.

Ger, un poble afortunat

A Ger, a la Cerdanya, la botiga de queviures del poble també ha repartit butlletes del segon premi. Amb la sorpresa de ser afortunats, els veïns del poble s'han aplegat al carrer per celebrar el premi i desitjar que "tothom el pugui gaudir". També a la Cerdanya, a Puigcerdà, altres bitllets del segon premi s'han venut per finestreta, i una llar d'infants ha repartit 12 sèries.

Les alegries a Catalunya han continuat tot el matí en d'altres localitats, com Barberà del Vallès, que ha pogut fer córrer el cava després de repartir 20 milions d'euros amb cinc sèries del primer premi de la Loteria de Nadal, el número 5490. Entre les persones afortunades que havien comprat butlletes hi ha l'exalcaldessa de la ciutat, Sílvia Fuster, que el comparteix amb quatre amigues, i en Buba, un veí de Sabadell originari del Senegal que treballa en una obra propera.

Les butlletes d'última hora

A Tarragona, en canvi, no ha caigut el primer premi sinó el cinquè. L'administració número 19 ha repartit 7,2 milions amb el número 38454, que ha tocat, entre d'altres, a quatre amigues que havien comprat l'últim dècim de la sèrie a última hora, tot just fa dos dies. "Estem molt contentes, mai ens havia tocat res", han explicat les veïnes del barri de Sant Pere i Sant Pau.

Pel que fa a les administracions de Barcelona, a la Plaça Urquinaona s'hi ha repartit també el cinquè premi, uns 9,9 milions, que han anat a parar en mans de compradors habituals com l'Elena, que va comprar deu dècims acabats en xifres diferents per diversificar les seves opcions. A la capital catalana, administracions del carrer Dante i a Creu Coberta també han repartit el cinquè premi.