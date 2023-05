Quins plans tens aquest cap de setmana? Et proposem set activitats culturals i d'oci

Un festival d'arts en viu, una mostra de vins a Valls, la Festa de Moros i Cristians de Lleida, el Festival Internacional de Cinema Documental de Barcelona... Les agendes culturals i populars dels municipis i ciutats de tot Catalunya continuen traient fum amb el bon temps i a les portes de l'estiu. Quines són els plans indispensables d'aquest cap de setmana? Recorrem tot el territori i fem un recull de propostes per aprofitar al màxim el dissabte i el diumenge amb tota la família.



32è Cornamusam. Festival Internacional de la Cornamusa

Aquest cap de setmana se celebra la 32a edició del Cornamusam, el Festival Internacional de la Cornamusa d'Olot, que es farà en diversos espais del municipi. La seva programació combina concerts, cercaviles, xerrades i altres activitats relacionades amb la cornamusa. Enguany oferirà les actuacions de grups com els catalans El Pony Pisador; el músic català Ricard Ros, que presentarà el seu projecte en solitari ROS; o els escocesos RURA, on presentaran la seva última producció, Dusk Moon.

26è edició del DocsBarcelona

Fins al 28 de maig, es podrà gaudir de la 26a edició del DocsBarcelona, el Festival Internacional de Cinema Documental. El Teatre del CCCB, l'Aribau Multicines, La Pedrera i la Filmoteca acolliran diferents projeccions de llargmetratges i curtmetratges amb un objectiu d'apropar el gènere del documental al públic.

Tan divendres com dissabte es podrà veure a l'Aribau Multicines Smoke Sauna Sisterhood, un documental on un grup de dones comparteixen pensaments, emocions i experiències íntimes a l'espai reclòs d'una sauna situada en un bosc del nord d'Estònia.



Fira Literal de Barcelona

Fins a un centenar d'editorials independents i una seixantena d'activitats seran els protagonistes de la novena edició de la Fira Literal de Barcelona, que se celebrarà aquest cap de setmana, dissabte i diumenge, a la Fabra i Coats. Més de 4.000 títols s'exposaran en 113 parades de 90 segells editorials independents i 8 llibreries cooperatives, en una fira oberta i gratuïta. Et recomanem 8 propostes de la Fira Literal que no et pots perdre.



56a Festa de la Llana i Casament a Pagès de Ripoll

El diumenge, Ripoll acull la 56a edició de la Festa de la Llana i Casament a Pagès per reviure els costums ancestrals de la tosa dels xais i d'un casament tradicional de pagès. També hi haurà un mercat de productes artesanals i una trobada de brocanters i antiquaris.



27a Festa de Moros i Cristians de Lleida

A Ponent, el dissabte i el diumenge se celebra la 27a edició de la Festa de Moros i Cristians de Lleida, que comptarà amb la participació de prop de 700 persones entre festers, músics i membres dels seguicis, que desfilaran pels carrers de la ciutat. Destaca l'escenificació de l'enfrontament entre moros i cristians. No hi faltarà la música, el Vermut Fester, les Ambaixades i la batalla.



9è Music Valls Va de Vins

Si ets un amant del vi, aquest cap de setmana se celebra la 9a edició de la Music Valls Va de Vins, la Mostra de Vins de la DO Tarragona que s'ha convertit en el maridatge perfecte entre els vins de la DO Tarragona, la gastronomia local i algunes de les més destacades propostes musicals del nostre país.

Hi participen dotze els cellers de la DO Tarragona, juntament amb els grups Sardines, Los Mambo Jambo, Ariox i Koko Jean & The Tonics.

Festival EnRe9

Lleida també acull aquest cap de setmana la 2a edició de l'Enre9, el festival d'arts en viu de la Zona 09 de Lleida. S'han programat activitats i tallers relacionats amb el teatre, circ, música i altres expressions artístiques sorgides dels propis col·lectius i veïnat. Es tracta d'un projecte cultural i social per al barri, sense ànim de lucre. Aquí tota la programació.