Quinze dies de mobilitzacions al Raval per evitar que Blackstone se surti amb la seva i desnoni un edifici

L’edifici del carrer Hospital 99, al barri del Raval de Barcelona, s’enfronta a un desallotjament obert a partir d’aquest dilluns. Els afectats són deu famílies, amb vuit menors i dos adults amb diversitat funcional, que ocupen el bloc des de fa més de quatre anys perquè asseguren no poder assumir cap altra opció d’habitatge i que ara podran ser desallotjats en qualsevol moment durant els pròxims quinze dies. La propietat de l’edifici és de Blackstone, el fons voltor estatunidenc que s'ha convertit en el propietari immobiliari més gran de l’Estat. És l’enèsima història de l’emergència habitacional a Barcelona. Aquest cop, però, la resposta veïnal ha multiplicat efectius organitzant unes jornades a vessar d’activitats durant tot el període de l'amenaça per evitar que l’operatiu policial no els agafi sense gent a la porta.



“Hospital 99 congrega una diversitat veïnal sense precedents. Això fa que tinguem el suport de tots els col·lectius d’habitatge de la ciutat, però també d’altres organitzacions de gent migrada, culturals o entitats del barri”, explica Bari Díaz, coordinador de premsa del Sindicat d’Habitatge del Raval (SHR) i veí del bloc en perill de desnonament. Díaz va entrar a viure amb un grup de gent jove fa pocs mesos, perquè no es podia permetre un lloguer: “Vivim a una ciutat impagable. La gent jove som molt precària, registrem un 50% d’atur. Ens agradaria que ens tinguessin en compte a l’hora de promocionar lloguer social”, reivindica. El perfil de Díaz és un dels molts que habiten el bloc: “Hi viuen famílies de persones migrades, gent a qui li van negar l’asil polític, nuclis familiars sense diners... Gent molt vulnerable”.



El veí del Raval situa l’inici del conflicte l’any 2008, quan Blackstone es va fer amb el bloc en un concurs públic. Duran els anys posteriors, explica que algunes famílies que hi viuen actualment hi van entrar pagant un lloguer i, fins i tot, estafades per altres ocupants: “Hi ha veïns que van entrar a l’edifici amb un contracte fals d’ocupants que es volien lucrar a costa de la vulnerabilitat de la gent”. El 2016, l’Ajuntament de Barcelona es va interessar per la compra del bloc però va retirar l’oferta al·legant “problemes burocràtics”, segons relata el membre del sindicat. Des de llavors, els veïns d’Hospital 99 s’han fet càrrec de mantenir el bloc de pisos, fins i tot, fent front a narcotraficants: “El 2017 els mateixos habitants van expulsar del bloc un narcopís que hi havia instal·lat”.



A les portes d’un possible desallotjament, els veïns de l’edifici demanen l’expropiació de tot el bloc, ja sigui per part de l’Ajuntament com de la Generalitat, i l’oferta de lloguer social per a totes les famílies que hi viuen. Asseguren haver mantingut contactes informals amb totes dues administracions que, mitjançant la “pressió popular”, han permès que Blackstone fes una primera oferta per apagar el foc: donar tres pisos a habitatge públic. A hores d’ara, el sindicat titlla d’”insuficient” aquesta opció, tot i que a la tarda es reuniran per consensuar una resposta. De moment, l’objectiu segueix sent aconseguir l’edifici sencer.



El Sindicat denuncia l’estratègia de Blackstone, encarada a treure màxim benefici del mercat d’habitatge. El modus operandi és conegut: comprar blocs, reformar-los i vendre’ls com a pisos turístics o amb lloguers elevats. D’aquesta manera, el fons voltor fa cada cop més difícil la vida a districtes com Ciutat Vella, molt afectats per la pressió immobiliària, així com a altres indrets de l’Estat, com ara el barri madrileny de Lavapiés.

"Raval vs. Blackston", un festival contra l'especulació

Sota el lema “Raval vs. Blackstone”, el Sindicat d’Habitatge del Raval ha organitzat activitats davant l’edifici amb l’objectiu de mantenir un gruix de gent al carrer Hospital. Hi actuaran grups de música com les raperes de Tribade, el grup de reagge Adala o Jazzwoman. També s’han organitzat tallers de hip-hop, graffiti, perruqueria, cinema a la fresca, casals infantils i dinars populars. A banda, la lluita del sindicat s’ha viralitzat gràcies al suport d’artistes de gran recorregut a les xarxes socials, com ara la cantant Bad Gyal o el músic de trap Cecilio G, que han fet una crida a participar de les jornades.

De l'1 al 15 de Juliol Blackstone vol fer fora a 10 famílies de les seves cases al Carrer Hospital 99.



El que no saben és que es trobaran a un barri i una ciutat sublevada. Lluitarem fins al final.



A més de les actuacions, el Sindicat ha habilitat un espai a dins del mateix edifici perquè persones afins puguin quedar-se a dormir i garantir que hi haurà gent present en cas que el desallotjament es practiqui a la nit.