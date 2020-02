Quinze policies locals processats per la màfia de Palma patrullen la ciutat amb les seves armes i uniformes

Ja fa dos mesos i deu dies que el jutge Enrique Morell García va dictar acte de procediment abreujat per a l'obertura de judici oral contra una trentena de policies o expolicies locals de Palma (i cinc funcionaris, polítics o advocats) per haver format part, presumptament, d'una "organització criminal" d'estil mafiós que es dedicava a coaccionar, amenaçar i extorquir en benefici propi i de l'empori d'oci nocturn de Bartolomé Cursach.



En l'esmentada interlocutòria, a la qual Públic ha tingut accés, Morell -el tercer magistrat que es fa càrrec de la peça sobre la Policia Local de Palma dins de la macro-causa de la trama de Cursach- repassa les activitats delictives de cada imputat, que considera provades després de més de tres anys d'investigació i que en el seu conjunt constitueixen 17 greus delictes, especialment en ser atribuïts a agents i comandaments de forces de l'ordre el deure dels quals és precisament fer complir la llei.

Pàgina de la interlocutòria del jutge Morell amb els delictes que s'imputen als policies.

El jutge va disposar continuar les diligències prèvies 339/2016 contra tots ells, "seguint el tràmit previst en el capítol IV del Títol II del Llibre IV de la Llei d'enjudiciament criminal i sense perjudici d'aplicar la continuïtat delictiva a la majoria d'ells, per presumptes delictes de":



"Suborn, prevaricació, extorsió, coaccions, amenaces, falsedat documental, pertinença a organització criminal, tràfic d'influències, ús d'informació privilegiada, omissió del deure de perseguir delictes comesa per funcionaris, contra la salut pública, obstrucció a la justícia, encobriment, contra l'administració de justícia, revelació de secrets, negociacions prohibides als funcionaris i infidelitat en la custòdia de documents".

No obstant això, aquest diari ha pogut comprovar que almenys quinze d'aquests agents, oficials o inspectors segueixen actualment en actiu dins el cos de la Policia Local de Palma, treballant amb els seus uniformes i armes reglamentàries en tasques de seguretat ciutadana de la ciutat -patrullant , realitzant inspeccions en locals o instal·lacions, o atenent el públic- sense que hagin estat suspesos de feina tot esperant el judici que decidirà si efectivament constituïen una trama mafiosa dins d'aquesta força policial.



De fet, tots ells van ser sotmesos a mesures cautelars durant la instrucció judicial que els impedien fins i tot acostar-se a la Caserna de Sant Ferran, que és la seu de la Policia Local de Palma. Però en fer-se càrrec de la causa el jutge Miquel Florit, aquest va decidir aixecar totes aquestes mesures cautelars i el nou equip de la Regidoria de l'Ajuntament de Palma va permetre que es reincorporessin al servei actiu tot i estar investigats per presumptes activitats delictives. Florit serà jutjat el proper 27 de febrer davant el Tribunal Superior de Justícia de Balears per presumpte delicte de prevaricació en haver donat l'ordre de confiscar els mòbils i ordinadors de dos periodistes mallorquins.

El jutge Florit, quieserà jutjat per prevaricació el proper dia 27, va ser qui va aixecar les mesures cautelars dels policies locals imputats per la trama mafiosa

Aquest diari s'ha posat en contacte amb la regidora de Seguretat Ciutadana de Palma, Joana Maria Adrover, que no ha volgut respondre a les preguntes de Públic, adduint que "tots aquests temes millor tractar-los directament amb el gabinet de Comunicació de Cort". Posats en contacte amb el responsable de premsa, aquest primer es va acollir al fet que "les mesures cautelars les ordena el jutge", però en recordar-li que no són necessàries per aplicar la via sancionadora administrativa -que permet la suspensió d'ocupació d'encausats tot esperant judici- va sol·licitar a aquest mitjà les preguntes per escrit.

En el moment d'escriure aquesta crònica, Públic no ha rebut resposta a les preguntes escrites que ha formulat tant a la regidora Adrover com al seu cap de premsa, ni se li han tornat les trucades telefòniques sol·licitant aclariments.

Tres policies expulsats per tortures demanen tornar a el cos

A més, tres dels cinc policies locals expulsats del cos pel cas de tortures a un detingut que van ser filmades per una càmera de vigilància acaben de sol·licitar el seu reingrés a la Policia Local, entre ells un dels principals imputats en la trama policial mafiosa, en què se l'acusa també d'emportar-se beneficis de xarxes de carteristes i de prostitució.



El recompte que el jutge Morell plasma per escrit en el seu acte sobre les activitats delictives que considera provades en el transcurs de la llarga investigació judicial retraten una trama mafiosa en el si de la Policia Local que actuava en coordinació amb alts funcionaris municipals de l'època. Pel seu interès, reproduïm aquí extractes d'aquest relat dels delictes imputats a policies locals que avui tornen a estar en actiu a Palma:

Pàgina de la resolució del jutge Morell on s'identifiquen les extorsions i coaccions de policies locals a empresaris de Palma per beneficiar el Grup Cursach.

JOSÉ DANIEL MONTESINOS ESPINOSA, a més de l'episodi de la

filtració d'exàmens ja descrit en el qual Antonio Vera Martínez, va transmetre

indiciàriament exàmens tipus test, així com les preguntes i respostes de l'examen de desenvolupament, a Enrique Calvo Furst (director general de Seguretat

Ciutadana), a través de Daniel Montesinos Espinosa (policia local interí), qui rep preguntes i respostes i al seu torn les facilita, entre d'altres, a Tomás Mas Castellà i en Santiago Adrover, de les actuacions es desprèn que Daniel Montesinos, exigia el pagament de suborns i serveis sexuals a empresaris de l'oci nocturn i els imposava la contractació d'assegurances, serveis de neteja, seguretat i instal·lació de màquines expenedores en els seus locals.



En aquest moment, Montesinos està actiu i treballant en la Policia Local de Palma.



GABRIEL MAYOL AMENGUAL i JOSEP MAYANS ALCINA, amb independència dels fets pels quals estan acusats en les diligències prèvies 1826/2017, existeixen en aquestes actuacions fins a nou testimonis que coincideixen en afirmar el cobrament de suborns per part dels agents de la Policia Local Gabriel Mayol i Josep Mayans presumptes autors de nombrosos actes d'extorsió a diversos empresaris, sotmetent-se contínuament a inspeccions injustificades i sempre en el moment de més afluència de clients i aixecant actes falses d'inspecció en els seus locals, en el cas de no accedir a pagar la "taxa", l'objecte principal de la qual era precisament evitar les inspeccions i altres inconvenients als titulars dels mateixos. Gaudien igualment de consumicions gratis en els negocis extorsionats.



En aquest moment, Mayol Amengual està actiu i treballant, mentre que Mayans es troba de baixa però forma part de la plantilla.

GABRIEL TORRES PERICAS i BARTOLOME CAPO AMENGUAL, el primer, oficial de la unitat de patrulla verda de la Policia Local de Palma, es va posar de comú acord amb Bartolomé Capó Amengual, que era subinspector i responsable directe de la Patrulla Verda de la Policia Local de Palma, per afavorir determinats empresaris, no només de el grup empresarial Cursach OCI -motiu pel qual estan encausats en les diligències prèvies 1826 / 17-, que pagaven suborns o oferien altres prebendes als policies a canvi d'evitar inspeccions. Per aconseguir això Gabriel Torres Pericas i Bartolomé Capó Amengual els ordenaven als seus policies subordinats de manera verbal dels establiments que havien de ser inspeccionats i els que no havien de ser-ho. Aquestes decisions eren arbitràries i injustificades i generaven conseqüències administratives a el temps que ocasionava perjudicis econòmics als empresaris que estaven a l'marge de la trama de corrupció investigada i es negaven a pagar la "taxa".

Els agents feien inspeccions injustificades per causar perjudicis econòmics als empresaris i beneficiar el grup Cursach

Torres Pericás està jubilat, però Capo Amengual es troba actualment en actiu i treballant a la Policia Local de Palma.





JAIME GARAU CALERO, són nombrosos els actes d'amenaces, coacció i intimidació indiciàriament comesos per ell respecte els testimonis que col·laboraven amb la investigació de la trama corrupta, sent també presumpte autor d'actes d'extorsió a diversos empresaris a canvi de diners o prestacions sexuals , estenent les seves activitats irregulars als cursos de formació.

Extorsió mitjançant actes falses d'inspecció de locals

MIGUEL ESTARELLAS SASTRE, es desprèn que és presumpte autor nombrosos actes d'extorsió a diversos empresaris, sotmetent-se contínuament a inspeccions injustificades i sempre en el moment de més afluència de clients i aixecant actes falses d'inspecció en els seus locals. Molts policies locals investigats en la present causa tenien interessos directes en els establiments que havien de controlar, Miguel Estarellas Sastre es dedicava aparentment a treballs de tapisseria, exigint de forma coactiva, en establiments d'oci que estaven sotmesos al seu control, que contractessin els seus serveis per evitar actuacions de Policia Local.



Estarellas Sastre està jubilat, però estan actius i treballant en la Policia Local tant Franco Sáenz de la Fuente com Garau Calero. Fa pocs dies, aquest últim va estar donant voltes al mig del carrer de Palma al voltant d'una testimoni protegida de la causa Cursach, amb clara intenció intimidatòria, sense que la víctima hagi aconseguit encara que li acceptin la denúncia corresponent, segons ha pogut saber Públic.



CARLOS VALLECILLO PEREZ, resulta de les actuacions, amb independència de la seva presumpta implicació en els fets que s'investiguen en les diligències d'aquest Jutjat 1826-1817 i en les 337/18, que Carlos Vallecillo d'acord amb altres policies de investigats en la presents actuacions, participava en la realització d'inspeccions policials en establiments d'oci nocturn i en la confecció d'actes d'infracció falses amb la finalitat de perjudicar determinats empresaris perquè aquests accedeixin a pagar taxes o contractar serveis de seguretat o d'un altre tipus en els establiments i, en cas de negar-se, patir un assetjament continu consistent en inspeccions constants i injustificades en horari de màxima influència de públic.

Policies participaven dels beneficis de robatoris i prostitució

Tenia relació i actuava en connivència amb delinqüents romanesos, emportant-se part dels beneficis dels carteristes i utilitzant les targetes de crèdit sostretes, repartint-se els guanys amb l'encarregat del local el datàfon del qual utilitzaven fins al límit que permetia la targeta. També participava dels beneficis que procedien de l'exercici de la prostitució de dones nigerianes.



Tenia accés gratuït a consumicions, serveis sexuals, cocaïna,

estupefaents, etc. en diversos locals d'oci nocturn abusant de la seva

condició de policia i preavisaba d'inspeccions als locals sota "la seva protecció".



JUAN VIDAL COMAS, resulta de les actuacions que, amb independència de la seva presumpta implicació en els fets que s'investiguen en les diligències en les 337/18 d'aquest Jutjat, que Joan Vidal Comas d'acord amb altres policies investigats en les presents actuacions, tenia relació i actuava en connivència amb delinqüents romanesos tant a la Platja de Palma, com al centre de la ciutat, aquest agent segons diverses testificals que consten en les actuacions, els facilitava informació a les bandes romaneses perquè poguessin dedicar-se a activitats delictives, els avisava en quins llocs hi hauria una especial presència policial perquè cometessin els il·lícits penals en una altra zona, igualment els informava i identificava les patrulles que vestien de paisà perquè estiguessin previnguts i no els confonguessin amb ciutadans normals, intermediava per treure'ls les denúncies, els advertia sobre l'existència en el seu cas d'ordres de crida i cerca, especialment quan els romanesos decidien desplaçar-se a altres territoris (Canàries) per continuar amb les seves activitats delictives, etc. a canvi d'això cobrava en diners, cocaïna, efectes sostrets, etc. i a més gaudia de sexe gratuïts en diferents establiments, emportant-se part dels beneficis dels carteristes i utilitzant les targetes de crèdit sostretes, repartint els guanys amb l'encarregat de l'local el datàfon utilitzaven fins al límit que permetia la targeta.

Accés gratuït a consumicions, cocaïna i serveis sexuals

Tenia accés gratuït a consumicions, serveis sexuals, cocaïna, estupefaents, etc. en diversos locals d'oci nocturn abusant de la seva condició de policia i preavisaba d'inspeccions als locals sota "la seva protecció". Les declaracions de diversos testimonis de la causa afirmen que Joan Vidal Comas, policia local adscrit al Districte Est, presumptament hauria rebut diners en efectiu, al costat d'altres agents igualment investigats, per no dur a terme inspeccions policials.



Vallecillo és precisament un dels policies locals que van ser expulsats del cos després de les tortures comeses a calabossos contra un detingut, emmanillat a un banc, i va ser qui es va acostar a la càmera de vigilància i la va apartar d'un cop amb la mà perquè no filmés les agressions delictives dels agents.

Acte de l'associació JAVA que mostra com a vocals Morey i Vallecillo.

Aquests dos últims casos els hem presentat aquí perquè són altament il·lustratius de com actuava la presumpta màfia policial de Palma. A més, Vallecillo i el comissari Antoni Morey Jover -també imputat en la trama pel jutge Morell, però que torna a estar en actiu, destinat a la comissaria administrativa formen part de la direcció de la "Associació de Víctimes de Arbitrarietats Judicials" ( JAVA), molt activa en les seves campanyes contra els testimonis protegits, com es pot veure en l'acta d'una de les seves reunions, a la qual ha tingut accés públic i que reproduïm aquí.



En aquella reunió, celebrada fa un any, s'establia que l'única responsable del contingut de la pàgina web de JAVA era la periodista encarregada per a això per l'advocat de la trama Vicente (Coco) Campaner, que ha estat encausat per assetjar testimonis protegits del cas Cursach.