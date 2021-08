L'anunci de Mercadona que apujarà tres cèntims el preu del litre de llet de marca blanca que ven als seus establiments ha rebut fortes crítiques dels productors catalans, que acusen la cadena de distribució valenciana d'intentar "netejar-se la imatge" amb un increment "insuficient", que no servirà per garantir que els ramaders s'hi puguin guanyar la vida. Després que aquesta setmana Mercadona fes l'anunci, que en principi implicarà que el bric de llet d'Hacendado -la principal marca blanca de la cadena- no es vengui per sota dels 60 cèntims, Unió de Pagesos va manifestar que "torna a riure-se'n de nosaltres".

En declaracions a l'ACN, el responsable del sector boví de llet del sindicat, Marc Xifra, va insistir que el preu del bric de llet hauria de ser de 0,85 euros perquè tota la cadena alimentària s'hi pugui guanyar la vida i va afegir que "s'hauria de donar vergonya de voler rentar-se la cara amb aquesta pujada que no va enlloc". En una línia similar s'han pronunciat les cooperatives Plana de Vic i Vaquers d'Osona per a qui l'anunci de Mercadona només busca "netejar la imatge de la marca després de les últimes mobilitzacions". La setmana passada, uns 150 ramaders van protestar a Vic contra la cadena de distribució.

Daniel Bassas, portaveu de les cooperatives, alerta també a l'ACN que és una mesura de "milkwashing" i que no repercutirà en els productors ni tindrà cap afectació al preu final. Vaquers d'Osona i Plana de Vic titllen de "manipulació" l'anunci fet per Mercadona i creuen només vol "netejar la imatge" després de les "protestes sostingudes i quan es compleix un mes de l'acord in extremis que van haver d'acceptar les cooperatives per no abocar 182.000 litres de llet diaris".



Les dues cooperatives recorden que el 2 d'agost passat Làctia, el principal proveïdor de Mercadona, "es va negar a recollir les dues cubes de llet dels ramaders d'Osona perquè havia expirat el contracte". Segons asseguren, "l'amenaça de no recollir la llet va fer que els productors es trobessin davant la disjuntiva d'acceptar el preu de 0,35 cèntims que Làctia havia ofert o bé haver de llançar la llet". Asseguren que les cooperatives van acceptar el nou contracte "a contracor" però critiquen que es queda "lluny de la reclamació dels 0,37 cèntims en què està establert el preu mínim per cobrir els costos de producció".



A través del comunicat també apunten que la situació ha empitjorat en els darrers mesos perquè el preu dels cereals ha augmentat. El resultat, segons ells, és que "en aquests mesos d'estiu, el cost de producció ha crescut, però encara no se sap quin serà l'increment per litre produït". Mercadona, al seu torn, no ha concretat quan aplicarà l'increment del preu de venda del bric de llet.