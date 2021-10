Comptar amb grans explotacions de ramaderia porcina industrial no converteix un territori en un pol d'atracció de població. De fet, més aviat succeeix el contrari i les poblacions rurals de l'Estat espanyol i de Catalunya que compten amb un gran cabanya porcina han patit en general un despoblament més accelerat que els nuclis equiparables que no en tenen. Aquesta és la principal conclusió de l'informe Ramaderia industrial i despoblació, elaborat per Ecologistes en Acció, i que ha analitzat l'evolució demogràfica dels municipis de menys de 5.000 habitants allunyats de gran nuclis urbans.



A nivell estatal el treball documenta "que en el 74 % de les comparatives dels territoris analitzats, el municipi amb una alta càrrega porcina perdi més població, o en guanyi menys, que el municipi sense ramaderia porcina intensiva, o amb molt poca presència, porta a concloure en que la ramaderia porcina industrial afavoreix el procés de despoblament rural". La correlació entre despoblament i ramaderia industrial es repeteix en totes les autonomies estudiades, també a Catalunya, on és especialment significativa a les províncies de Lleida i Barcelona.



En aquest sentit, l'ONG apunta que "la relació històrica de la industrialització de l’agricultura i la ramaderia amb l’evolució poblacional de les zones rurals ha estat un element clau en l’inici i consolidació del despoblament en la segona meitat del segle passat, sent l’actual procés d’integració vertical de la ramaderia intensiva un pas més en aquesta industrialització". Per tant, l'informe considera que la ramaderia industrial és una variable més que "fomenta la emigració rural, dificulta l’arribada de nova població, o ambdues" qüestions.

La situació a Catalunya

Catalunya és, juntament amb l'Aragó, el territori de l'Estat amb una major cabanya porcina, que arribava gairebé als 8 milions de porcs el 2020. Tot i que en el cas català, la majoria de municipis analitzats -amb o sense explotacions porcines industrials- guanyen població, un fet que s'explica perquè el despoblament rural és menor que en altres autonomies, la realitat és que en guanyen més els que no compten amb ramaderia industrial, mentre que el 77% dels que perden habitants sí que tenen grans explotacions porcines.



"Es pot dir que entre els municipis que guanyen població, hi ha molts més casos en què l’economia local no es basa en la ramaderia industrial", subratlla Ecologistes en Acció. En canvi, tant a Lleida com a Barcelona, les zones amb major cabanya porcina de Catalunya, pràcticament tots els municipis analitzats que perden població tenen ramaderia industrial (91% a Lleida i 85% a Barcelona), un fet que segons el treball no deixa de demostrar que aquest és un element que lluny de frenar el despoblament rural, l'alimenta.