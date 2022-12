Ramon Piqué: "La repressió contra l'independentisme s'ha multiplicat exponencialment"

Mig centenar de persones s'han congregat aquest dissabte a Banyoles per rebutjar l'Operació Garzón, coincidint amb el seu trentè aniversari. El 1992, en el context dels Jocs Olímpics i per ordre de l'Audiència Nacional, 45 persones vinculades al moviment independentista català van ser detingudes per presumpta vinculació amb l'organització Terra Lliure. Durant l'acte, s'ha denunciat que se'ls apliqués la llei antiterrorista i la majoria de detinguts fossin víctimes de tortures per part dels cossos policials de l'Estat.

Ramon Piqué, un dels detinguts, ha intervingut i ha dit que en comparativa amb fa 30 anys "la repressió contra l'independentisme s'ha multiplicat exponencialment, amb més de 4.000 persones amb processos oberts". Considera, això sí, que el que ha canviat són les "formes". "Ara, la repressió no presenta aquella brutalitat que vam conèixer en forma de tortura, però s'aplica de manera prioritària a l'hora de resoldre conflictes polítics i socials", ha assegurat.

Per la seva banda, Carla Costa, de la CUP Girona i a qui es demanen 2,5 anys de presó per les manifestacions postsentència a més de 32.000 euros de multa pels desperfectes a la via del tren, explica que aquest procés judicial contra independentistes fa 30 anys i el seu "són contextos diferents". Però assegura que posar en comú les defenses i "poder compartir espai dona força" igual que ho fa "rebre el suport col·lectiu de la gent".

En l'acte, organitzat entre la CUP i Alerta Solidària, també hi ha participat el portaveu d'Alerta Solidària, Martí Majoral, l'advocat Benet Salellas i la periodista Sònia Bagudanch, que ha moderat la conversa. Tots quatre ponents han aprofitat l'acte per mostrar-se contraris a la reforma del Codi Penal que comporta la derogació de la sedició, que consideren que "no és beneficiosa per a l'independentisme de base". En aquesta línia, dilluns s'ha organitzat una concentració a la plaça del Vi de Girona per mostrar el rebuig.

L'operació Garzón s'anomena així en referència al jutge de l'Audiència Nacional Baltasar Garzón, qui va dirigir l'operació i qui Piqué ha denunciat durant l'acte que "no va fer cas" després que se li comuniqués que els detinguts havien estat sotmesos a tortures mentre estaven detinguts a Madrid. "Hi ha un abans i un després de ser sotmès a una tortura", ha afegit, tot i assegurar que ha après a conviure i que es manté ferm en la lluita independentista "perquè Catalunya és una nació ocupada i d'aquí ve la lògica del conflicte".